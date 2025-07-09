تحرير 105 آلاف مخالفة مرورية وضبط 503 سائقين تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 105113 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).

كما تم فحص 3760 سائق تبين إيجابية 503 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

وتواصل الإدارة حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 1027 مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الإتجاه - تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة).

كما جرى فحص 494 سائق تبين إيجابية 34 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 20 محكوم عليه بإجمالى 44 حكم، كما تم التحفظ على 10 مركبات لمخالفتها قوانين المرور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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