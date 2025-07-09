إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان

وقع اليوم الأربعاء، حادث تصادم على طريق وادي النقرة في مركز نصر النوبة بأسوان، حيث تصادمت سيارتان، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة.

تلقت غرف عمليات النجدة بمديرية أمن أسوان بلاغًا عن الحادث بالقرب من محطة 6 على طريق نصر النوبة وادي النقرة، حيث اصطدمت سيارة نقل بأخرى من نوع كبوت ربع نقل.

وجرى إرسال سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية ورفع آثار الحادث.

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