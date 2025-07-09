الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط نصاب محترف في الجيزة زور أوراقا رسمية للنصب على راغبي السفر

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة، لقيامه بتزوير مستندات رسمية وعرفية وانتحال صفة شركات وهمية، بهدف النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج.

نشاط إجرامي منظم عبر الإنترنت

كشفت التحريات أن المتهم – مقيم بمحافظة الجيزة – أنشأ وأدار العديد من الصفحات الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمًا أسماء شركات سياحة وهمية، وادعى توفير فرص عمل بالخارج، بهدف استقطاب ضحاياه والاستيلاء على أموالهم.

كان يطلب من ضحاياه تحويل الأموال على محافظ إلكترونية مربوطة بأرقام هواتف محمولة مختلفة، بدعوى إنهاء إجراءات السفر، مستخدمًا في ذلك محررات مزورة وأختام مقلدة منسوبة لجهات حكومية.

ضبط المتهم والأدلة

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعُثر بحوزته على أوراق خاصة بشركات سياحة، بطاقات دفع إلكتروني، أكلاشيه باسم شركة وهمية، وجهاز حاسب آلي و3 هواتف محمولة.

بفحص المضبوطات تبين احتواؤها على دلائل رقمية تثبت نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بما نُسب إليه من وقائع.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية ملاحقة مزوري المحررات الرسمية ومروجي الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على أمن المواطنين وأموالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستيلاء على أموال الأموال العامة توفير فرص عمل جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة جرائم الاموال العامة

مواد متعلقة

معركة التلامذة، ضبط 3 طلاب تشاجروا مع زميلهم وأصابوه بسلاح أبيض بالجيزة

ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات بـ 34 مليون جنيه

ضربات أمنية ناجحة.. أمن القاهرة يطارد لصوص الشوارع ويعيد المسروقات لأصحابها

ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص بالجيزة وترويج شهادات مزيفة

تحرير 105 آلاف مخالفة مرورية وضبط 503 سائقين تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

تحرير 792 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 34 سيارة ودراجة نارية

خريطة الحالة المرورية اليوم بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

مداهمة البؤر الإجرامية، ضبط 124 فرد خرطوش و48 بلطجيا وهاربا من المراقبة

الأكثر قراءة

قبل كارثة سنترال رمسيس بـ 5 سنوات، جهة دولية حذرت مصر من خطر وجودي على الخدمات الرقمية

مصير صادم لـ دونجا في الزمالك

توقف خدمة سحب الحوالات بمكتب بريد طرة البلد تزامنا مع تفقد مدبولي سنترال رمسيس

تفاصيل أزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي

وزير التموين من جنيف: مصر ملتزمة بحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي

تفاصيل تفقد رئيس الوزراء سنترال رمسيس ومتابعته لعودة الخدمات

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

أخبار مصر: جريمة بشعة بطلها مستشار سابق تهز أكتوبر، إنقاذ فريق ريال مدريد من كارثة في السماء، نتنياهو يصدم طموح ترامب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-7-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

3970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 9-7-2025

المزيد

انفوجراف

ينحدر من سلالة أوميكرون JN.1.. أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا ستراتوس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع؟ الإفتاء ترد

حكم العمرة في شهر الله المحرم وفضائلها

تفسير رؤية ضرب الأم في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث

المزيد
الجريدة الرسمية