ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات بـ 34 مليون جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، في ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات بقيمة 34 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي " مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة- الأمن العام " بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة بقيمة 34 مليون جنيه

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (أكثر من 252,5 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيروين إستروكس – كوكايين - أيس " – أكثر من 14 ألف قرص مخدر – 18 قطعة سلاح نارى " 15 فرد خرطوش- 2بندقية خرطوش - طبنجة").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 34 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

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