النيابة العامة تؤكد استمرار جميع خدماتها الرقمية عبر البوابة الإلكترونية

أكدت النيابة العامة أن جميع خدماتها الرقمية متاحة وتعمل بكفاءة كاملة عبر بوابتها الرقمية.

يأتي ذلك في ضوء ما تم رصده عن تعذر بعض المحامين في عددٍ من النيابات المختلفة الحصول على الخدمات المعتادة، نتيجة تأثر شبكات الاتصالات بحريق سنترال رمسيس.



وتهيب النيابة العامة بالمحامين، الذين يواجهون صعوبة في الحصول على تلك الخدمات من خلال مقار النيابات بسبب العطل المشار إليه، التوجه إلى البوابة الرقمية للنيابة العامة عبر شبكة الإنترنت، وتقديم طلباتهم من خلالها، دون الحاجة إلى التوجه المباشر إلى مقار النيابات، وذلك ضمانًا لاستمرارية تقديم الخدمات بشكل يسير دون انقطاع.

رابط البوابة الرقمية للنيابة العامة:

www.ppo.gov.eg

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