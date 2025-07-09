القبض على قائدي 4 سيارات لـ أداء حركات استعراضية خلال موكب زفاف بأطفيح

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائدي 4 سيارات بأداء حركات استعراضية وتعطيل الحركة المرورية بدائرة مركز أطفيح بالجيزة وضبط مرتكبى الواقعة.

حركات استعراضية وتعطيل الحركة المرورية



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائدي 4 سيارات بأداء حركات استعراضية وتعطيل الحركة المرورية بدائرة مركز أطفيح بالجيزة، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

مجاملة بموكب زفاف تنتهي بالكلبش

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطع الفيديو وقائديها وقت ارتكاب الواقعة 4 أشخاص- مقيمين بالجيزة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة ابتهاجًا بحفل زفاف كريمة أحدهم، وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها.

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