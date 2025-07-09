الأربعاء 09 يوليو 2025
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حوادث

يسير عكس الاتجاه، ضبط سائق سيارة ربع نقل صدم مركبة بطريق القطامية العين السخنة

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر مواطن من قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير عكس الاتجاه بطريق القطامية/العين السخنة بالقاهرة، مما تسبب في اصطدامه بسيارته وإحداث تلفيات بها.

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها تابعة لإحدى شركات المواد الغذائية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

ضبط سائق سيارة ربع نقل صدم مركبة أثناء السير عكس الاتجاه 

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة بقصد اختصار الطريق، وأنه اصطدم بالمركبة الأخرى دون قصد.

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تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

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