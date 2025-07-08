الثلاثاء 08 يوليو 2025
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حوادث

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا 

مشاجرة
مشاجرة

أُصيب ثلاثة أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت اليوم الثلاثاء في قرية نجع محمود بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

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تلقّت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص. وقد تم تحديد هوية المصابين جمعة.ع 30 عامًا،، وأبو العباس.أ 32 عامًا، كوثر.ح 40 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وتحديد ملابسات الحادث.

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