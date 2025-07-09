تفحم سيارة ملاكي بميدان هشام بركات وماس كهربائي السبب

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة نيرانا شبت في سيارة ملاكي بميدان هشام بركات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وذلك فور تلقي مدير مباحث القاهرة بلاغا بالحريق من قبل غرفة عمليات النجدة.

وتم علي الفور الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة عليه بينما انتقلت قوات المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين تفحم السيارة بسبب الحريق بدون إصابات.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السبب قد يكون ماس كهربائي تم داخل السيارة.

وتواصل القوات عمل التحريات وجمع المعلومات للوقوف على أسبابه.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبريد موقع الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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