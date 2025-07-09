سقوط عنصرين شديدي الخطورة بحوزتهما كوكتيل مخدرات بقيمة 65 مليون جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة تخصص نشاطهما في جلب المواد والأقراص المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، وبحوزتهم مضبوطات تقدر قيمتها المالية بحوالي 65 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين جنائيين شديدي الخطورة) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في جلب كميات من المواد والأقراص المخدرة تمهيدًا للاتجار بها وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

كوكتيل مخدرات بقيمة 65 مليون جنيه

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهدافهما وتم ضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزتهما ("200 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "هيروين، حشيش" – 22 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش – طبنجة – 3 سيارات).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 65 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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