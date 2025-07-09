الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط عنصرين شديدي الخطورة بحوزتهما كوكتيل مخدرات بقيمة 65 مليون جنيه

سقوط عنصريين شديدى
سقوط عنصريين شديدى الخطورة بحوزتهما كوكتيل مخدرات بقيمة 65 م

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة تخصص نشاطهما في جلب المواد والأقراص المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، وبحوزتهم مضبوطات تقدر قيمتها المالية بحوالي 65 مليون جنيه.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين جنائيين شديدي الخطورة) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في جلب كميات من المواد والأقراص المخدرة تمهيدًا للاتجار بها وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

كوكتيل مخدرات بقيمة 65 مليون جنيه 

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهدافهما وتم ضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزتهما ("200  كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "هيروين، حشيش"  – 22 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش – طبنجة –  3 سيارات).
 

يسير عكس الاتجاه، ضبط سائق سيارة ربع نقل صدم مركبة بطريق القطامية العين السخنة

ضبط 15 طن دقيق خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 65 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التجمع الأول بالقاهرة الأقراص المخدرة أجهزة وزارة الداخلية حيازة اسلحة نارية شرطة التجمع الأول قسم شرطة التجمع الأول عقار الكبتاجون قسم شرطة التجمع قطاع مكافحة المخدرات مكافحة المخدرات والأسلحة مخدر لعقار الكبتاجون وزارة الداخلية

مواد متعلقة

يسير عكس الاتجاه، ضبط سائق سيارة ربع نقل صدم مركبة بطريق القطامية العين السخنة

ضبط 15 طن دقيق خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط نصاب محترف في الجيزة زور أوراقا رسمية للنصب على راغبي السفر

مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في السلام.. والسبب لهو طفل

معركة التلامذة، ضبط 3 طلاب تشاجروا مع زميلهم وأصابوه بسلاح أبيض بالجيزة

ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات بـ 34 مليون جنيه

ضربات أمنية ناجحة.. أمن القاهرة يطارد لصوص الشوارع ويعيد المسروقات لأصحابها

ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص بالجيزة وترويج شهادات مزيفة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

اللاعب يرحب ولكن، أسباب تعطل صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

خروجها علامة خطيرة لقرب يوم القيامة، علي جمعة يكشف مكان ظهور الدابة

مدبولي: الحكومة حريصة على وضع تصور واضح لمستأجري القانون القديم يتضمن العديد من البدائل

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

رفعت فياض يكشف تفاصيل التحقيق في واقعة طلاب الثانوية السعودية بـ طب الزقازيق.. إنقاذ مستقبل 47 طالبا بسبب خطأ إداري

أول تعليق من الكرملين على تسريبات تهديد ترامب بضرب موسكو

زغلول صيام يكتب: عندما صنع الإعلام الرياضي في مصر جيلا من المغيبين!!

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

آخر تطورات سعر السكر اليوم الأربعاء 9-7-2025 في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-7-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خروجها علامة خطيرة لقرب يوم القيامة، علي جمعة يكشف مكان ظهور الدابة

هل إخبار الشيخ المفتي بالمعصية يعد من الجهر بالمعاصي؟ الإفتاء تحسم الجدل

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية