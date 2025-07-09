معركة التلامذة، ضبط 3 طلاب تشاجروا مع زميلهم وأصابوه بسلاح أبيض بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى من مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين عدد من الشباب بدائرة قسم شرطة الجيزة، من ضبط المتورطين في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أن المشاجرة دارت بين طرف أول (طالب أصيب بجرح قطعى فى اليد) وطرف ثان مكوَّن من 3 طلاب، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الجيزة.

كما تبين أن المشاجرة نشبت بسبب لهو بين المجني عليه وأحد أفراد الطرف الثاني، فتدخل زميلاه وتعديا عليه باستخدام 2 سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته.

التحرك الأمني

تم ضبط أفراد الطرف الثاني وبحوزتهم السلاحين الأبيضين المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الجريمة لنفس السبب المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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