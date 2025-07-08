أخبار الحوادث اليوم.. حكم قضائي ضد سائق ومالك السيارة المتسببة فى حادث الطريق الإقليمي.. سقوط عصابة سرقة لوحات إلكترونية من شركة اتصالات

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة مكونات إلكترونية من داخل كبائن تابعة لإحدى شركات الاتصالات.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا على عدد من الصفحات، يظهر فيه أحد مستقلي مركبة "توك توك" أثناء قيامه بأداء حركات استعراضية خطرة على الطريق الدائري بالقاهرة.

بدأت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة على الطريق الدائري الإقليمي، وذلك في إطار خطة رفع كفاءة وصيانة الطريق وتحسين مستوى الأمن والسلامة المرورية.

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما تداولته عدد من الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن إضراب عدد من النزلاء التابعين لتنظيم الإخوان الإرهابى بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بدعوى تعرضهم لانتهاكات بأماكن احتجازهم.

كشف مصدر مطلع، تداعيات الحريق الهائل الذي اندلع داخل سنترال رمسيس واستمر لما يقرب من 17 ساعة، على عدد من الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها وحدات المرور التي تأثرت بشكل مباشر بتعطل أنظمة الاتصالات والربط الإلكتروني.

سافر النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة لاهاي بمملكة هولندا، للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس لنواب العموم لدول حوض البحر المتوسط (EuroMed)، المنعقد بمقر وكالة العدالة الأوروبية «يوروچست»، تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من الثامن حتى الحادي عشر من الشهر الجاري.

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق شاب يُدعى "محمد ع. ع"، يبلغ من العمر 27 عامًا، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم عليه بالإعدام شنقًا، وذلك بعد إدانته بقتل والدته عمدًا وإشعال النار في جسدها بمدينة الصالحية الجديدة.

كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها نيابة شمال القاهرة الكلية لمبنى سنترال رمسيس المحترق أن النيران نشبت بالمبنى الرئيسي للسنترال، والمكون من 11 طابقًا، وامتد إلى المبنى الملحق به المخصَّص للاتصالات الدولية، والمكون من 6 طوابق.

قضت محكمة شبين الكوم، بالحبس ١٥ عاما علي سائق التريلا و٦ سنوات لمالك السيارة المتسبب في وفاة ١٨ فتاة وسائق ميكروباص، في الحادث المعروف إعلاميا بـ “فتيات العنب”.

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات وفاة شخص داخل مركز لعلاج الإدمان بمنطقة كرداسة، والذي تبين أنه يعمل بدون ترخيص.













ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.