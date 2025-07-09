بعد حريق سنترال رمسيس، مدبولي يوجه بمراجعة إجراءات التأمين بالمنشآت الحكومية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمراجعة شاملة لكافة الإجراءات الاحترازية والتأمينية داخل المنشآت الخدمية الحكومية، وذلك في ضوء ارتفاع درجات الحرارة وما صاحبها من حوادث طارئة كان أبرزها حريق سنترال رمسيس.

وأكد مدبولي خلال اجتماع حكومي أن سلامة المواطنين والعاملين في المؤسسات الخدمية هي أولوية قصوى، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية أكثر صرامة، تشمل فحص منظومات الكهرباء، ومخارج الطوارئ، وأنظمة الإطفاء، والتأكد من جاهزية المعدات الفنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أزمة حريق سنترال رمسيس كشفت عن الحاجة لمراجعة دورية للبنية التحتية، خاصة في ظل موجات الحر الشديدة التي تؤثر على الأجهزة الحساسة وأنظمة التشغيل داخل المنشآت.

وأكد أن الحكومة لن تسمح بتكرار أي حادث نتيجة الإهمال أو غياب الإجراءات الاستباقية، مشددًا على أن المسئولية تقع على عاتق جميع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التعليمات بدقة.

وأوضح مدبولي أن هناك خطة عاجلة تم وضعها بالتنسيق مع كل وزارات الحكومة، لمراجعة كافة المنشآت الحيوية، على أن يتم رفع تقرير تفصيلي له خلال أسابيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.