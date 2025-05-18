أخبار مصر: سفر أول أفواج حج الجمعيات، أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي، بشرى سارة عن حالة الطقس، مرتضى منصور وفايق أمام المحكمة
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة عن حالة الطقس اليوم الأحد (فيديو)
كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.
فريق برازيلي كبير يهدد استمرار كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي
أصبح بقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، في الدوري السعودي، مُهددًا بسبب الدوري البرازيلي.
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كامل الوزير يعلن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي وهذا موعد منع سير الميكروباص على الدائري (فيديو)
قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل: بدء منع سير الميكروباص على الطريق الدائري لمسافة 35 كم من أكاديمية الشرطة وحتى الطريق الزراعي في 1 يونيو.
منتخب مصر يواجه اليوم نيجيريا لتحديد صاحب برونزية أمم أفريقيا للشباب
يدخل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم الأحد، مواجهة صعبة، أمام نظيره المنتخب النيجيري، في مباراة تحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة أمم أفريقيا للشباب، المقامة في مصر وتختتم منافساتها اليوم الأحد.
الأمم المتحدة: 295 مليون شخص عانوا من الجوع في 2024 في 4 دول
عانى أكثر من 295 مليون شخص من الجوع خلال عام 2024، للسنة السادسة على التوالي، في مناطق تشمل غزة والسودان واليمن ومالي، حيث تجاوزت معدلات الجوع الأرقام القياسية.
انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، اليوم
تنطلق اليوم الأحد أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، حيث سيصل الفوج الأول إلى المدينة المنورة، ثم تتوالى الرحلات بالتنسيق مع شركة مصر للطيران إلى الأراضي المقدسة.
اليوم، أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف خالد يوسف
تنظر محكمة جنح العجوزة بالجيزة، الأحد، أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.
بعد قصف تل أبيب، الحوثي يتوعد المطارات الإسرائيلية بـ"حظر جوي"
توعد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي، بتصاعد العمليات ضد إسرائيل، "حتى توقف الحرب على والحصار عن قطاع غزة"، داعيا شركات الطيران إلى وقف رحلاتها لمطارات فلسطين حفاظا على سلامة ركابها.
القوى العاملة بالنواب تناقش اليوم قانون العلاوة للموظفين
تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
بعد الصاروخ الحوثي، إغلاق المجال الجوي لمطار بن جوريون أمام حركة الطيران
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إغلاق المجال الجوي لمطار بن جوريون مؤقتا أمام عمليات الإقلاع والهبوط أثناء عملية اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.
رامي رضوان: نشر خطاب سعاد حسني لـ حليم خيانة وجريمة من الورثة
علق الإعلامي رامي رضوان على بيان أسرة العندليب عبد الحليم حافظ الذين أقروا فيه عدم زواج العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من النجمة الراحلة سعاد حسني بالكشف عن خطاب «رسالة» ورقي تدل على هجران العندليب للسندريلا قبيل إتمام الزواج.
أبرزها منتخب مصر للشباب مع نيجيريا، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تجري مساء اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي وكأس أمم أفريقيا للشباب.
لحظة اصطدام سفينة تابعة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك (فيديو)
اصطدمت سفينة شراعية تابعة للبحرية المكسيكية، بجسر بروكلين الشهير في نيويورك، بالولايات المتحدة، خلال إبحارها أسفله، مما تسبب في إصابات بجروح خطيرة لعدد من طاقمها.
هل الأتوبيس الترددي بديل لمترو الأنفاق؟، وزير الصناعة والنقل يجيب (فيديو)
كشف المهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، أن مشروع الأتوبيس الترددي بديل الخط الخامس لمترو الأنفاق الذي كان سيكلف الدولة 7 مليارات دولار في 2020.
عباس شراقي يكشف تأثير النشاط الشمسي على الاتصالات والملاحة والطيران
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن حدوث انفجارات على سطح الشمس يُعد أمرًا طبيعيًا، مشيرًا إلى أن عدد هذه الانفجارات وشدتها يختلف من دورة شمسية لأخرى.
براتب يصل إلى 350 دينارا، إغلاق باب التقديم لوظائف في الأردن
تغلق وزارة العمل اليوم الأحد باب التقديم لوظائف للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، في شركات متخصصة في مجالات متنوعة براتب شهري يتراوح ما بين 290 و350 دينارا أردنيا كل شهر.
اليوم، الحكم في استئناف إبراهيم فايق بقضية تسريب الفار
تصدر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد حكمها في استئناف الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، على حكم تغريمهما مليون جنيه لكل منهما، في قضية التسريب الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي المعروفة إعلاميًّا بـ “قضية تسريب الفار”.
السفارة الأمريكية بطرابلس تكشف حقيقة نقل سكان غزة إلى ليبيا
نقلت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد، تعليق السفارة الأمريكية في ليبيا على ما ورد في تقارير إعلامية لوسائل إعلام أمريكية حول خطط لنقل سكان غزة إلى ليبيا.
اليوم، الحكم في دعوى نفقة طليقة صالح جمعة
تصدر محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة اليوم الأحد، حكمها في دعوى النفقة المقامة من طليقة اللاعب صالح جمعة، وتطالبه بدفع مستحقات نفقة بقيمة 507 آلاف جنيه.
لأسباب إنسانية، النيجر تعلن استقبال مهاجرين من دولة عربية
أكدت النيجر أنها تعتزم استقبال 4 آلاف مهاجر رحلوا من الجزائر لأسباب إنسانية قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".
اليوم، إعادة محاكمة الفنان محمد غنيم في تهديد طليقته
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات إعادة محاكمة الفنان محمد غنيم بتهمة تهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.
فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية مجانًا للجمهور
قرر المجلس الأعلى للآثار، السماح لزائري المتاحف من المصريين من مختلف الفئات العمرية بدخول المتاحف المفتوحة للزيارة على مستوى الجمهورية مجانًا اليوم الأحد، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.
غيابات بالجملة تضرب منتخب الشباب قبل مواجهة نيجيريا
أدى منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم تدريبه الختامي مساء أمس السبت، استعدادا للقاء نيجيريا اليوم الأحد، باستاد الدفاع الجوي في مباراة تحديد المركز الثالث بـكأس الأمم الأفريقية وسط غيابات كثيرة لعناصره الأساسية طبقا لتقرير الجهاز الطبي برئاسة د.محمد أكمل.
أول تعليق من الدبيبة على اغتيال الككلي وتصاعد الأحداث في ليبيا (فيديو)
في أول كلمة له بعد الأحداث الليبية المتصاعدة في الآونة الأخيرة، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد، كلمة للشعب الليبي.
محظورات تعرضك لـ غرامة 10 آلاف جنيه وفقا لقانون الموارد المائية والري
وضع قانون الموارد المائية والري الجديد، عددا من المحظورات؛ للحفاظ على المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية، وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في غير صالحها، ووضع عقوبات لكل من يخالف ذلك.
بالزغاريد ودموع الفرح، القليوبية تودع أول فوج لحجاج بيت الله الحرام (فيديو)
ودعت محافظة القليوبية أول فوج لحجاج بيت الله الحرام وسط دموع الفرحة والزغاريد، وحرص أهالي الحجاج على توديعهم في اللحظات الأخيرة قبل مغادرة نقطة التجمع من مسجد إبراهيم مرسي بمدينة بنها، حيث تواجد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية لتوديعهم.
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