أخبار مصر: سفر أول أفواج حج الجمعيات، أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي، بشرى سارة عن حالة الطقس، مرتضى منصور وفايق أمام المحكمة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

أصبح بقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، في الدوري السعودي، مُهددًا بسبب الدوري البرازيلي.

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قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل: بدء منع سير الميكروباص على الطريق الدائري لمسافة 35 كم من أكاديمية الشرطة وحتى الطريق الزراعي في 1 يونيو.

يدخل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم الأحد، مواجهة صعبة، أمام نظيره المنتخب النيجيري، في مباراة تحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة أمم أفريقيا للشباب، المقامة في مصر وتختتم منافساتها اليوم الأحد.

عانى أكثر من 295 مليون شخص من الجوع خلال عام 2024، للسنة السادسة على التوالي، في مناطق تشمل غزة والسودان واليمن ومالي، حيث تجاوزت معدلات الجوع الأرقام القياسية.

تنطلق اليوم الأحد أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، حيث سيصل الفوج الأول إلى المدينة المنورة، ثم تتوالى الرحلات بالتنسيق مع شركة مصر للطيران إلى الأراضي المقدسة.

تنظر محكمة جنح العجوزة بالجيزة، الأحد، أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.

توعد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي، بتصاعد العمليات ضد إسرائيل، "حتى توقف الحرب على والحصار عن قطاع غزة"، داعيا شركات الطيران إلى وقف رحلاتها لمطارات فلسطين حفاظا على سلامة ركابها.

تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إغلاق المجال الجوي لمطار بن جوريون مؤقتا أمام عمليات الإقلاع والهبوط أثناء عملية اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

علق الإعلامي رامي رضوان على بيان أسرة العندليب عبد الحليم حافظ الذين أقروا فيه عدم زواج العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من النجمة الراحلة سعاد حسني بالكشف عن خطاب «رسالة» ورقي تدل على هجران العندليب للسندريلا قبيل إتمام الزواج.

تجري مساء اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي وكأس أمم أفريقيا للشباب.

اصطدمت سفينة شراعية تابعة للبحرية المكسيكية، بجسر بروكلين الشهير في نيويورك، بالولايات المتحدة، خلال إبحارها أسفله، مما تسبب في إصابات بجروح خطيرة لعدد من طاقمها.

كشف المهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، أن مشروع الأتوبيس الترددي بديل الخط الخامس لمترو الأنفاق الذي كان سيكلف الدولة 7 مليارات دولار في 2020.

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن حدوث انفجارات على سطح الشمس يُعد أمرًا طبيعيًا، مشيرًا إلى أن عدد هذه الانفجارات وشدتها يختلف من دورة شمسية لأخرى.

تغلق وزارة العمل اليوم الأحد باب التقديم لوظائف للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، في شركات متخصصة في مجالات متنوعة براتب شهري يتراوح ما بين 290 و350 دينارا أردنيا كل شهر.

تصدر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد حكمها في استئناف الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، على حكم تغريمهما مليون جنيه لكل منهما، في قضية التسريب الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي المعروفة إعلاميًّا بـ “قضية تسريب الفار”.

نقلت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد، تعليق السفارة الأمريكية في ليبيا على ما ورد في تقارير إعلامية لوسائل إعلام أمريكية حول خطط لنقل سكان غزة إلى ليبيا.

تصدر محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة اليوم الأحد، حكمها في دعوى النفقة المقامة من طليقة اللاعب صالح جمعة، وتطالبه بدفع مستحقات نفقة بقيمة 507 آلاف جنيه.

أكدت النيجر أنها تعتزم استقبال 4 آلاف مهاجر رحلوا من الجزائر لأسباب إنسانية قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات إعادة محاكمة الفنان محمد غنيم بتهمة تهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.

قرر المجلس الأعلى للآثار، السماح لزائري المتاحف من المصريين من مختلف الفئات العمرية بدخول المتاحف المفتوحة للزيارة على مستوى الجمهورية مجانًا اليوم الأحد، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.

أدى منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم تدريبه الختامي مساء أمس السبت، استعدادا للقاء نيجيريا اليوم الأحد، باستاد الدفاع الجوي في مباراة تحديد المركز الثالث بـكأس الأمم الأفريقية وسط غيابات كثيرة لعناصره الأساسية طبقا لتقرير الجهاز الطبي برئاسة د.محمد أكمل.

في أول كلمة له بعد الأحداث الليبية المتصاعدة في الآونة الأخيرة، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد، كلمة للشعب الليبي.

وضع قانون الموارد المائية والري الجديد، عددا من المحظورات؛ للحفاظ على المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية، وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في غير صالحها، ووضع عقوبات لكل من يخالف ذلك.

ودعت محافظة القليوبية أول فوج لحجاج بيت الله الحرام وسط دموع الفرحة والزغاريد، وحرص أهالي الحجاج على توديعهم في اللحظات الأخيرة قبل مغادرة نقطة التجمع من مسجد إبراهيم مرسي بمدينة بنها، حيث تواجد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية لتوديعهم.

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