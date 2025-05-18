الأمم المتحدة: 295 مليون شخص عانوا من الجوع في 2024 في 4 دول

عانى أكثر من 295 مليون شخص من الجوع خلال عام 2024، للسنة السادسة على التوالي، في مناطق تشمل غزة والسودان واليمن ومالي، حيث تجاوزت معدلات الجوع الأرقام القياسية.

جاء ذلك في رسالة مصورة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بمناسبة إطلاق "التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية لعام 2025"، الذي حمل عنوان "الجوع الناجم عن النزاعات يحطم الأرقام القياسية".

وأكد فيها أن النزاعات تظل المحرك الرئيسي للأزمة، إلى جانب عوامل أخرى تفاقم الوضع.

وأوضح أن تغير المناخ يزيد الأزمة سوءا، حيث يدمر المحاصيل وسبل العيش، مما يدفع نحو 100 مليون شخص إلى حافة المجاعة بسبب الظواهر الجوية المتطرفة.

وأضاف: "بينما يتسارع انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، نجد أن قدرتنا على الاستجابة تتراجع بشكل خطير. فالتخفيضات الكبيرة في التمويل الإنساني المنقذ للحياة تزيد الأزمة تعقيدا، وإذا اندلعت حرب تجارية، فقد يصبح الوضع أكثر كارثية".

وشدد جوتيريش على أن ضمان الأمن الغذائي يتطلب تعبئة الموارد المالية، وتعزيز الابتكار، وبناء أنظمة تجارية عادلة وشفافة تضمن وصول الغذاء للمحتاجين، خاصة في أوقات الأزمات. كما دعا إلى تضامن عالمي لإنشاء أنظمة غذائية قادرة على الصمود، وشاملة، ومستدامة للجميع.

وأشار إلى "ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل"، الذي تم اعتماده في سبتمبر 2024، كإطار عمل لتحقيق هذه الأهداف.

واختتم رسالته بالقول: "رسالتي واضحة: يجب أن نأخذ هذه التحذيرات الجادة على محمل الجد. لقد حان وقت التحرك الآن. فلنعمل معا لوضع حد للجوع".

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