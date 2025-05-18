الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، إعادة محاكمة الفنان محمد غنيم في تهديد طليقته

الفنان محمد غنيم،
الفنان محمد غنيم، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات إعادة محاكمة الفنان محمد غنيم بتهمة تهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الفنان محمد غنيم لتنفيذ قرار المحكمة الصادر ضده بالسجن 3 سنوات غيابا في اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.

 

وكشف المستشار إسماعيل بركة – محامي الفنان محمد غنيم، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن سبب القبض على موكله كان تغيبه عن جلسة المعارضة على الحكم الغيابي، وهو ما أدى إلى تنفيذ الحكم تلقائيًا دون أن تُمنح له فرصة الدفاع عن نفسه.


وأكد المحامي ثقته في أن "إعادة المحاكمة ستمنح موكله الفرصة الكاملة لتقديم دفاعه، وإثبات ما لديه من مستندات تنفي عنه التهم المنسوبة".

 

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بتأييد حبس محمد غنيم 3 سنوات.

وكانت  النيابة فى القضية رقم 15486 لسنة 2022؛ جنايات قسم مصر القديمة؛ المقيدة برقم 2307 لسنة 2022، كلى جنوب القاهرة؛ اتهمت محمد محمد أبو المعاطي غنيم 63 سنة، طبيب بشرى وممثل مخلى سبيله؛ أنه فى غضون عام 2022، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة؛ هدد المجني عليها رانيا نبيل ذكى خليفة؛ كتابًا وشفها بواسطة زينب حسن؛ بارتكاب جريمة ضد النفس مهددا إياها بالقتل وإفشاء أمور مخدشة بالشرف وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالى على النحو المبين بالتحقيقات


ونسبت النيابة للمتهم محمد غنيم تهديد طليقته بإفشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بالقتل، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

 

كما أسندت له في القضية رقم 15486 لسنة 2022 أنه هدد المجني عليها "ر. ن" كتابة وشفها بارتكاب جريمة ضد النفس مهددًا إياها بالقتل وإفشاء أمور خادشة بالشرف وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالي.

وجهت له تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وسبها وقذفها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محاكمة الفنان محمد غنيم الفنان محمد غنيم محمد غنيم إعادة محاكمة الفنان محمد غنيم

مواد متعلقة

تقرير يكشف بالأرقام تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية 2025/ 2026

محاكمة عصابة سرقة الدراجات النارية في الأزبكية 22 مايو

الأكثر قراءة

بيراميدز يستنكر تجاهل رابطة الأندية ويؤكد مجاملتها للأهلي

تعليق غريب من عمرو أديب على فوز الأهلي أمام البنك

الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة عن حالة الطقس اليوم الأحد (فيديو)

خبير اقتصادي يكشف توقعات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

عمرو موسى عن تجاهل ترامب لمصر: هناك برود وتوتر في العلاقة مع واشنطن

أول تعليق من الدبيبة على اغتيال الككلي وتصاعد الأحداث في ليبيا (فيديو)

ذهاب نهائي الكونفدرالية، نهضة بركان يتقدم على سيمبا بثنائية في الشوط الأول

قيمتها 20 مليون جنيه، جهود مكثفة للقبض على المتهمين بسرقة جواهرجي قنا

خدمات

المزيد

هل يمكن حجز تذاكر طيران من محفظة بنك مصر؟

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لشروط القبول وموعد التقديم للالتحاق بالمدارس للعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 18 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ما معنى "يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج"؟ رئيس جامعة الأزهر يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية