لأسباب إنسانية، النيجر تعلن استقبال مهاجرين من دولة عربية

أكدت النيجر أنها تعتزم استقبال 4 آلاف مهاجر رحلوا من الجزائر لأسباب إنسانية قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

النيجر تعتزم استقبال 4 آلاف مهاجر من الجزائر

ومنذ العام 2014، يرحّل مهاجرون غير نظاميين من النيجر ودول إفريقية أخرى بشكل منتظم من الجزائر التي تعد نقطة عبور إلى أوروبا.

وقال الجنرال إبراه بولاما حاكم ولاية أغاديز، وهي منطقة صحراوية شمالية على الحدود مع الجزائر، على التلفزيون الرسمي السبت: "خلال شهر أبريل، شهدنا موجة غير مسبوقة من الإعادة القسرية لمهاجرين من الجزائر".

وفي ذلك الشهر وحده، أحصت الشرطة في أساماكا، وهي بلدة تقع على الحدود مع الجزائر، "أكثر من 6 آلاف شخص تمت إعادتهم"، بحسب بولاما.

وأعيد 7222 مهاجرا خلال الربع الأول بكامله من العام، وفق الحاكم الذي ندد بـ"الضغوط التي تمارسها الجزائر" والتي تتسبب في "اكتظاظ" مراكز الإيواء التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.

ومن أجل تجنب كارثة إنسانية، أكد بولاما أن النيجر ستدعم تسريع برنامج الإعادة إلى الوطن (المعتاد) للمنظمة الدولية للهجرة حتى يوليو، ما سيسمح بإعادة أكثر من 4 آلاف مهاجر إلى بلدانهم الأصلية".

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