الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف خالد يوسف

مرتضى منصور وخالد
مرتضى منصور وخالد يوسف، فيتو

تنظر محكمة جنح العجوزة بالجيزة، الأحد، أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.

ووجهت النيابة العامة في الدعوى رقم 6298 لسنة 2025 جنح العجوزة لمرتضى منصور تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التصريحات التي أدلى بها في قضية المخرج عمر زهران، والتي اعتبرها يوسف إساءة له وزوجته وتقدم ببلاغ ضده.

 

كان مرتضى منصور قد تولى الدفاع عن المخرج عمر زهران المتهم بسرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، وفي أعقاب إحدى جلسات المحاكمة تحدث منصور لمواقع التواصل الاجتماعي عن القضية.

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