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محافظات

بالزغاريد ودموع الفرح، القليوبية تودع أول فوج لحجاج بيت الله الحرام (فيديو)

توديع أول فوج حجاج
توديع أول فوج حجاج بالقليوبية، فيتو

ودعت محافظة القليوبية أول فوج لحجاج بيت الله الحرام وسط دموع الفرحة والزغاريد، وحرص أهالي الحجاج على توديعهم في اللحظات الأخيرة قبل مغادرة نقطة التجمع من مسجد إبراهيم مرسي بمدينة بنها، حيث تواجد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية لتوديعهم.

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وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية فى توديع أول بعثة للحج 

أكدت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية ومشرف بعثة الحج بالمحافظة أن المحافظة وفرت هذا العام ضعف الفرص التي أتيحت في الأعوام السابقة بمعدل ٤٩٥ حاجًا وحاجة مقسمين على ثلاثة مستويات الأول عدد (٩٠) حاجا وحاجة، والثاني عدد (١٣٥) حاجا وحاجة، والثالث (٢٧٠) حاجا وحاجة، من مُختلف أنحاء المحافظة. 

 

وأضافت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أن المُشرفين لهم دور محوري في تلبية كافة طلبات الحجاج وتثقيفهم وإرشادهم لتأدية مناسكهم بكل سهولة ويُسر، مُشيرةً إلى أن القليوبية تُعد المستوى الأول في الأشراف على الحجاج، وأنه تم عقد الاختبارات واجتاز الاختبار عدد (١١) مُشرفا على مستوى المحافظة وأُجريت لهم مُقابلات شخصية وقد انطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

أعربت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، عن خالص شكرها وتقديرها  لمحافظ القليوبية على دعمه المُستمر لبرامج وأنشطة المديرية، مؤكدةً أن هذا الدعم يُساهم بشكل كبير في تمكين الأسر الأكثر إحتياجًا وتلبية طموحاتهم، كما أوضحت أن توزيع ملابس الإحرام يأتي ضمن سلسلة من المُبادرات التي تهدُف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الحجاج وتوفير احتياجاتهم الأساسية قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة.

إعلان الفائزين بقرعة الحج

ومن الجدير بالذكر أنه تم اختيار الفائزين ضمن القرعة العلنية لهذا العام ١٤٤٦ هـ ٢٠٢٥م، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي مُمثلة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وذلك بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث ظهرت نتيجة القرعة باختيار عدد ٤٩٥ حاجًا وحاجة على مستوى محافظة القليوبية، كما تم إختيار ١١ مشرفا منهم ١٠ مشرفين من الجمعيات ومشرف من الجهة الإدارية التضامن الاجتماعي، من المتقدمين للإشراف على الحج مما تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.
 

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