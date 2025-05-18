براتب يصل إلى 350 دينارا، إغلاق باب التقديم لوظائف في الأردن

تغلق وزارة العمل اليوم الأحد باب التقديم لوظائف للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، في شركات متخصصة في مجالات متنوعة براتب شهري يتراوح ما بين 290 و350 دينارا أردنيا كل شهر.

وأعلن وزير العمل محمد جبران، يوم الأربعاء الماضي، عن توفير 107 فرص عمل لعمالة مصرية، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، في شركات متخصصة في مجالات متنوعة (تكنولوجيا هندسية – تربية الدواجن – صناعة الزجاج)، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 290 و350 دينارا أردنيا كل شهر.

فرص العمل المتاحة

وأوضح الوزير أن هذه الفرص عبارة عن 100 بناء خبرة في مجال المقاولات وأعمال البناء كافة، و1 عامل تربية دواجن، و6 عامل بمصنع زجاج.

شروط التقديم للوظائف

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل، أنه من ضمن الشروط ألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من 31-5-2020، حتى31-5-2021.

وقالت إن التقديم من اليوم الأربعاء، ولمدة 5 أيام، والتقديم طبقا للشروط المرفقة على الرابط التالي هنا

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