ليبيا، نقلت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد، تعليق السفارة الأمريكية في ليبيا على ما ورد في تقارير إعلامية لوسائل إعلام أمريكية حول خطط لنقل سكان غزة إلى ليبيا.

السفارة الأمريكية بطرابلس تكشف حقيقة نقل سكان غزة إلى ليبيا

وأفادت بأن السفارة نفت كل المزاعم التي تناولت نقل سكان غزة إلى ليبيا.

حماس ترد على خطة ترامب لنقل مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا

من جهتها، ردت حركة حماس، على تقرير شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية بشأن خطة إدارة دونالد ترامب التي تهدف إلى نقل مليون فلسطيني إلى ليبيا، قال المسؤول الكبير في حماس باسم نعيم إن الحركة ليست على علم بأي مناقشات بشأن نقل الفلسطينيين إلى ليبيا.

حماس ترد على خطة ترامب

وأضاف نعيم ردًّا على أسئلة من شبكة "إن بي سي نيوز": "الفلسطينيون متجذرون في وطنهم، وملتزمون به بشدة، ومستعدون للقتال حتى النهاية والتضحية بأي شيء للدفاع عن أرضهم ووطنهم وعائلاتهم ومستقبل أطفالهم".

وتابع: "الفلسطينيون هم الطرف الوحيد الذي يملك الحق في اتخاذ القرار نيابةً عن الفلسطينيين، بمن فيهم غزة وسكانها، بشأن ما يجب فعله وما يجب ألا يفعله".

تفاصيل خطة ترامب لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا

وكانت قناة "إن.بي.سي نيوز" ذكرت نقلا عن 5 أشخاص مطلعين أن إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم.

ونقلت القناة عن شخصين مطلعين ومسؤول أمريكي سابق أن الخطة قيد الدراسة الجدية لدرجة أن الولايات المتحدة ناقشتها مع القيادة الليبية.

وأضافت نقلا عن نفس الأشخاص الثلاثة أنه مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، ستفرج الإدارة الأمريكية عن مليارات الدولارات من الأموال التي جمدتها واشنطن قبل أكثر من 10 سنوات.

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