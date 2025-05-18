رامي رضوان: نشر خطاب سعاد حسني لـ حليم خيانة وجريمة من الورثة

علق الإعلامي رامي رضوان على بيان أسرة العندليب عبد الحليم حافظ الذين أقروا فيه عدم زواج العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من النجمة الراحلة سعاد حسني بالكشف عن خطاب «رسالة» ورقي تدل على هجران العندليب للسندريلا قبيل إتمام الزواج.

ووصف «رضوان» نشر الخطاب السري بين سعاد وحليم بالخيانة، متابعا: خيانة من أسرة العندليب له وللسندريلا بل وجريمة في حقهما، من فعل ذلك غير آمن على ما تركه حليم.



وأضاف رامي رضوان: خطاب خاص وكلمات ومشاعر شديدة الخصوصية.. لم يفصح عنه أبدا حليم.. وقرر أن يظل سرا.. فمن أعطى ورثته حق نشره وفضح خصوصيته؟! عيب جدا جدا..ربنا يرحم الرمزين العظماء ويحفظ سيرتهما.

خطاب السندريلا لـ حليم

وكانت قد نشرت يوم الجمعة أسرة عبد الحليم حافظ كدليل على عدم صحة زواجهما..

وجاء نص الخطاب:

حبيبى حليم: "حاولت أن أنام حاولت أن أنام وأنا أقنع نفسي

أنك لابد إنك ستتصل بي خصوصا بعد. أرجو إنك

تخلينى أكلمك كده زى مابتكلم

وصلتني للعربية بتاعتى نص توصيلة كنت فاكرة

إنك ضروري حتكلمنى في التليفون أول ماتوصل

بعد ماتكون وصلت مفيد ولكنك لم تتصل بى ولم تفكر فى

حليم أنا لا أدرى ماذا أفعل إننى فى قمة العذاب

إننى أبكى وأنا نائمة أبكى ليلًا نهارًا ولا أحب

ان ترى دموعي لأنني أحبك ولا أريدك تكرهني

ولماذا تكـرهني بعد ان كنت تحبنى، الآن

تقول لكل الناس أنا لا أحبها ولكني

أحبك يا حليم. ماذا أفعل قل لى يا حليم

أننى اصبحت حقيقة يا حليم أتعس مخلوقة على وجه الأرض

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