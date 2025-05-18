الأحد 18 مايو 2025
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خارج الحدود

بعد قصف تل أبيب، الحوثي يتوعد المطارات الإسرائيلية بـ"حظر جوي"

مدخل مطار بن جوريون،
مدخل مطار بن جوريون، فيتو

توعد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي، بتصاعد العمليات ضد إسرائيل، "حتى توقف الحرب على والحصار عن قطاع غزة"، داعيا شركات الطيران إلى وقف رحلاتها لمطارات فلسطين حفاظا على سلامة ركابها.

وقال القيادي الحوثي: "سنفرض على مطارات فلسطين المحتلة حظرا جويا على خلفية التصعيد غزة"، مشيرا إلى أن "مطار اللد (في إشارة إلى مطار بن جوريون) وجميع المطارات في فلسطين المحتلة غير آمنة".

وأكدت وزارة الخارجية التابعة للحوثي أن القصف الإسرائيلي المتكرر على المواني اليمنية، سيقابل برد مؤلم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للميليشيا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، فجر الأحد، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، غداة شنّ الدولة العبرية غارات على ميناءين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

وأفاد الجيش، في بيان: "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات في مناطق عدة من البلاد".

وعقب اندلاع الحرب في قطاع غزة بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، نفّذ الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، بزعم أنها تأتي دعما لأهالي القطاع الذي دمرته الغارات الإسرائيلية.

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