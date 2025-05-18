الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد الصاروخ الحوثي، إغلاق المجال الجوي لمطار بن جوريون أمام حركة الطيران

مطار بن جوريون، فيتو
مطار بن جوريون، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إغلاق المجال الجوي لمطار بن جوريون مؤقتا أمام عمليات الإقلاع والهبوط أثناء عملية اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

وقالت إن شخص اصيب أثناء توجهه إلى الملجأ في بات يام عقب إطلاق صفارات الإنذار.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن اعتراض صاروخًا أطلق من اليمن نحو إسرائيل، وسط استنفار وترقب كبيرين في تل أبيب، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات على مواقع للحوثي في اليمن ردًا على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إغلاق المجال الجوي مطار بن جوريون اليمن إطلاق صفارات الإنذار

مواد متعلقة

اليوم، الحكم في دعوى نفقة طليقة صالح جمعة

مصرع شاب غرقا في مياه كوم أمبو بأسوان

كامل الوزير يعلن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي وهذا موعد منع سير الميكروباص على الدائري (فيديو)

سماع دوي انفجارات تهز وسط إسرائيل (فيديو)

الأكثر قراءة

تعليق غريب من عمرو أديب على فوز الأهلي أمام البنك

الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة عن حالة الطقس اليوم الأحد (فيديو)

خبير اقتصادي يكشف توقعات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

عمرو موسى عن تجاهل ترامب لمصر: هناك برود وتوتر في العلاقة مع واشنطن

كامل الوزير يعلن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي وهذا موعد منع سير الميكروباص على الدائري (فيديو)

السفارة الأمريكية بطرابلس تكشف حقيقة نقل سكان غزة إلى ليبيا

بيراميدز يستنكر تجاهل رابطة الأندية ويؤكد مجاملتها للأهلي

أول تعليق من الدبيبة على اغتيال الككلي وتصاعد الأحداث في ليبيا (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الموتوسيكلات في الأسواق

هل يمكن حجز تذاكر طيران من محفظة بنك مصر؟

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لشروط القبول وموعد التقديم للالتحاق بالمدارس للعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 18 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية