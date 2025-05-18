بعد الصاروخ الحوثي، إغلاق المجال الجوي لمطار بن جوريون أمام حركة الطيران

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إغلاق المجال الجوي لمطار بن جوريون مؤقتا أمام عمليات الإقلاع والهبوط أثناء عملية اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

وقالت إن شخص اصيب أثناء توجهه إلى الملجأ في بات يام عقب إطلاق صفارات الإنذار.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن اعتراض صاروخًا أطلق من اليمن نحو إسرائيل، وسط استنفار وترقب كبيرين في تل أبيب، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات على مواقع للحوثي في اليمن ردًا على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

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