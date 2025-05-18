غيابات بالجملة تضرب منتخب الشباب قبل مواجهة نيجيريا

أدى منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم تدريبه الختامي مساء أمس السبت، استعدادا للقاء نيجيريا اليوم الأحد، باستاد الدفاع الجوي في مباراة تحديد المركز الثالث بـكأس الأمم الأفريقية وسط غيابات كثيرة لعناصره الأساسية طبقا لتقرير الجهاز الطبي برئاسة د.محمد أكمل.

قائمة الغائبين عن منتخب الشباب للإصابة

تضم قائمة اللاعبين المصابين في صفوف منتخب مصر للشباب كلا من:

▪ محمد سمير كسر في اليد

▪ أحمد وحيد جزع في الرباط الداخلي

▪ محمد عبد الله مزق في العضلة الأمامية

▪ أحمد عابدين شد في العضلة الأمامية

▪ مؤمن شريف شد في العضلة الخلفية

▪ محمد زعلوك إجهاد في العضلة الأمامية

▪ يوسف عبد الحفيظ جزع فى الرباط الداخلي للركبة

▪ سيف سفاجا الذى يغيب لحصوله على إنذارين

أسامة نبيه يجهز البدلاء

وحرص الجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني على تحفيظ العناصر البديلة المرشحة للمباراة بعض الجمل المهمة وسط تحد كبير ورغبة حقيقة فى إحراز الميدالية البرونزية رغم الظروف الاستثنائية التى فرضتها الإصابات والغيابات الإجبارية.

منتخب مصر يخسر نصف النهائي

كان منتخب مصر للشباب تلقى الخسارة أمام المغرب بهدف دون مقابل في لقاء الدور نصف النهائي، ليفقد المنافسة على لقب البطولة، ويكتفي بخوض مباراة تحديد الميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد أن ضمن التأهل لبطولة كأس العالم للشباب فى تشيلي بشهر سبتمبر المقبل.

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