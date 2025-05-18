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أخبار مصر

كامل الوزير يعلن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي وهذا موعد منع سير الميكروباص على الدائري (فيديو)

كامل الوزير، فيتو
كامل الوزير، فيتو
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قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل: بدء منع سير الميكروباص على الطريق الدائري لمسافة 35 كم من أكاديمية الشرطة وحتى الطريق الزراعي في 1 يونيو.

 

منع الميكروباص من السير أعلى الطريق الدائري

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": الميكروباص لن يعمل من فوق على الطريق الدائري بعد تشغيل الأتوبيس الترددي.

وناشد المواطنين بعدم إلقاء القمامة على الطريق الدائري، حيث إنه تم ملاحظة تخصص بعض المواطنين في تلك الظاهرة.

 

أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي

وأكد أن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي المكيف، ستكون 5 جنيهات لكل 4 محطات مثل القطاع من الزراعي وحتى مسطرد، حوالي 12 كم، ومن مسطرد حتى الفريق العرابي 13 إلى 14 كم حوالي 5 محطات بـ 5 جنيهات، ومن الفريق العرابي إلى أكاديمية الشرطة بـ 5 جنيهات، ليصل إجمالي الخط بالكاملي إلى 15 جنيها.

ولفت إلى أن الأتوبيس الترددي سيكون جاهزا للتشغيل بحلول يوليو المقبل.

 

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