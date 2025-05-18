الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة عن حالة الطقس اليوم الأحد (فيديو)

ارتفاع درجات الحرارة،
ارتفاع درجات الحرارة، فيتو
ads

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

 

الموجة شديدة الحرارة 


وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون":"درجة الحرارة العظمى في الظل بالقاهرة الكبرى أمس سجلت 40 درجة مئوية، بينما وصلت إلى 47 درجة مئوية في الأقصر وأسوان وأسيوط".

 

انخفاض درجات الحرارة على القاهرة 

ولفتت إلى أن الأجواء كانت شديدة الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ولكن بدءًا من اليوم الأحد سيحدث انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بمعدل من 5 إلى 6 درجات مئوية في أغلب محافظات شمال البلاد وحتى شمال البلاد.

 

استمرار ارتفاع درجات الحرارة على جنوب الصعيد

وتابعت: الموجة شديدة الحرارة مستمرة على الأقصر وأسوان وتسجيل العظمى ما بين 46 إلى 47 درجة مئوية، وتكون المحسوسة تحت أشعة الشمس أعلى.

ولفتت إلى أن القاهرة الكبرى ستسجل اليوم 36 درجة مئوية.

ونصحت المواطنين بعد التعرض المباشر لأشعة الشمس لتجنب الإصابة بضربات الشمس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية ضربات الشمس درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة حالة الطقس

مواد متعلقة

ذروة الموجة شديدة الحرارة، جنوب الصعيد يحترق، الطقس شمالا "حاجة تانية"، القاهرة تسجل 40 درجة مئوية، ونصائح من الأرصاد

الأتربة مستمرة، الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

ربيع بطعم الصيف.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. موجة حارة وأتربة ورمال.. وهذا موعد تحسن الأحوال الجوية

تتجاوز الـ 40، الأرصاد الجوية: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد الـ 48 ساعة المقبلة

الأكثر قراءة

بيراميدز يستنكر تجاهل رابطة الأندية ويؤكد مجاملتها للأهلي

تعليق غريب من عمرو أديب على فوز الأهلي أمام البنك

الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة عن حالة الطقس اليوم الأحد (فيديو)

خبير اقتصادي يكشف توقعات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

عمرو موسى عن تجاهل ترامب لمصر: هناك برود وتوتر في العلاقة مع واشنطن

أول تعليق من الدبيبة على اغتيال الككلي وتصاعد الأحداث في ليبيا (فيديو)

ذهاب نهائي الكونفدرالية، نهضة بركان يتقدم على سيمبا بثنائية في الشوط الأول

قيمتها 20 مليون جنيه، جهود مكثفة للقبض على المتهمين بسرقة جواهرجي قنا

خدمات

المزيد

هل يمكن حجز تذاكر طيران من محفظة بنك مصر؟

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لشروط القبول وموعد التقديم للالتحاق بالمدارس للعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 18 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ما معنى "يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج"؟ رئيس جامعة الأزهر يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية