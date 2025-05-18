الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة عن حالة الطقس اليوم الأحد (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

الموجة شديدة الحرارة



وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون":"درجة الحرارة العظمى في الظل بالقاهرة الكبرى أمس سجلت 40 درجة مئوية، بينما وصلت إلى 47 درجة مئوية في الأقصر وأسوان وأسيوط".

انخفاض درجات الحرارة على القاهرة

ولفتت إلى أن الأجواء كانت شديدة الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ولكن بدءًا من اليوم الأحد سيحدث انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بمعدل من 5 إلى 6 درجات مئوية في أغلب محافظات شمال البلاد وحتى شمال البلاد.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة على جنوب الصعيد

وتابعت: الموجة شديدة الحرارة مستمرة على الأقصر وأسوان وتسجيل العظمى ما بين 46 إلى 47 درجة مئوية، وتكون المحسوسة تحت أشعة الشمس أعلى.

ولفتت إلى أن القاهرة الكبرى ستسجل اليوم 36 درجة مئوية.

ونصحت المواطنين بعد التعرض المباشر لأشعة الشمس لتجنب الإصابة بضربات الشمس.

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