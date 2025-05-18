الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

أبرزها منتخب مصر للشباب مع نيجيريا، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

تجري مساء اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي وكأس أمم أفريقيا للشباب.

كأس أمم أفريقيا للشباب 

مصر مع نيجيريا 6 مساء - بي إن سبورتس 6

المغرب مع جنوب أفريقيا 9 مساء - بي سبورتس 6

الدوري المصري الممتاز 

فاركو مع حرس الحدود 8 مساء - أون سبورت 1 

الدوري الإسباني 

إشبيلية مع ريال مدريد 8 مساء - بي إن سبورتس 3

برشلونة مع فياريال 8 مساء - بي إن سبورتس 1 

أتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس 8 مساء - بي إن سبورتس 4 

الدوري الإنجليزي الممتاز 

وست هام مع نوتنجهام 4.15 مساء - بي إن سبورتس 2 

ليستر سيتي مع إبسويتش تاون 5 مساء - بي إن سبورتس 3 

أرسنال مع نيوكاسل 6.30 مساء - بي إن سبورتس 2

الدوري الإيطالي 

يوفنتوس مع أودينيزي 9.45 مساء - starz play App

روما مع ميلان 9.45 مساء - starz play App

بارما مع نابولي 9.45 مساء - starz play App

إنتر ميلان مع لاتسيو 9.45 مساء - starz play App

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