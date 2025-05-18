هل الأتوبيس الترددي بديل لمترو الأنفاق؟، وزير الصناعة والنقل يجيب (فيديو)

كشف المهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، أن مشروع الأتوبيس الترددي بديل الخط الخامس لمترو الأنفاق الذي كان سيكلف الدولة 7 مليارات دولار في 2020.

منظومة الأتوبيس الترددي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": منظومة الأتوبيس الترددي ستضم 200 أتوبيس كهربائي بتكلفة 2 مليار جنيه، والشركات المصرية هي من قامت على إنشائه.

تكلفة مشروع الأتوبيس الترددي



ولفت إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع الأتوبيس الترددي والتي تشمل مناطق الشحن والسيطرة والتحكم الخاصة بالأتوبيس الترددي وعددهم 4 محطات و200 أتوبيس كهربائي مكيف.

وتابع: مش هنلاقي حاجة مستوردة في الأتوبيس الترددي، بنسبة 100% مصري من الخامات، وكل سواقين الميكروباص اللي عاوزيني يشتغلوا في الأتوبيس الترددي أهلا بيهم".



ولفت إلى أنه من المنتظر أن يستقل 300 ألف راكب الأتوبيس الترددي يوميًا.



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