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رياضة

فريق برازيلي كبير يهدد استمرار كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

أصبح بقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، في الدوري السعودي، مُهددًا بسبب الدوري البرازيلي.

وينتهي تعاقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الحالي، مما يتيح له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025.

نادٍ برازيلي مهتم بضم رونالدو 

وقال خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة ماركا، إن رونالدو في مفاوضات مع نادٍ برازيلي كبير، للانتقال إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح دياز في تصريحات تلفزيونية "رونالدو لم يجدد عقده مع النصر حتى الآن، وهناك اتصال بينه وبين فريق كبير في البرازيل".

وأضاف: "بالطبع لن يحصل على نفس الراتب الذي يتقاضاه في الدوري السعودي، ولكنه لن يكون بعيدًا، هناك مستثمرون كبار في البرازيل يرغبون في استخدام ورقة رونالدو".

وأردف: "رونالدو طلب لاعبين أجانب من أجل تجديد عقده مع النصر، وأبرزهم كاسيميرو من مانشستر يونايتد، كما طلب تقوية اللاعبين المحليين، لأنهم أقوى في الفرق الأخرى".

وفتح دياز، الباب، أمام انتقال النجم البرتغالي لفريق يلعب في كأس العالم للأندية 2025، معلقا "هذا واحد من الحلول المقترحة، لأن هناك نافذة مفتوحة، ولكن سنرى أين سيتم وضع رونالدو".

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