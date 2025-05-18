منتخب مصر يواجه اليوم نيجيريا لتحديد صاحب برونزية أمم أفريقيا للشباب

يدخل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم الأحد، مواجهة صعبة، أمام نظيره المنتخب النيجيري، في مباراة تحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة أمم أفريقيا للشباب، المقامة في مصر وتختتم منافساتها اليوم الأحد.

منتخب مصر يتأهل لمونديال الشباب

كان منتخب مصر قد حقق هدفه الاستراتيجي من البطولة وهو الصعود إلى مونديال تشيلي المقبل مع ثلاثة من المنتخبات الكبيرة هى: المغرب وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

ويتطلع منتخب مصر ومديره الفني أسامة نبيه إلى الخاتمة السعيدة، باحراز الميدالية البرونزية بعد خسر فرصة المنافسة على اللقب القاري، بعد خسارة مباراة الدور نصف النهائي أمام نظيره المغربي بهدف دون مقابل.

منتخب نيجيريا للشباب، فيتو

غيابات بالجملة في صفوف منتخب مصر

يدخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام أمام نيجيريا الليلة، وسط غيابات كثيرة لعناصره الأساسية طبقا لتقرير الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد اكمل، ويغيب عن تشكيلة منتخب مصر ثمانية لاعبين، 7 منهم للإصابة والأخير للإنذار الثاني.

مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا

وكان منتخب مصر تأهل إلى الدور ربع النهائي كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث بحصوله على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج تنزانيا صاحب المركز الأخير وحقق منتخب مصر الفوز على جنوب أفريقيا 1-0 وخسر أمام سيراليون 1- 4 وتعادل مع زامبيا 0 - 0 وفاز على تنزانيا 1 - 0.

وفي ربع النهائي فاز منتخب مصر على غانا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 خلال المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد.

فيما خسر منتخب نيجيريا مباراة نصف النهائي أمام جنوب افريقيا بهدف دون مقابل

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