لحظة اصطدام سفينة تابعة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك (فيديو)

اصطدمت سفينة شراعية تابعة للبحرية المكسيكية، بجسر بروكلين الشهير في نيويورك، بالولايات المتحدة، خلال إبحارها أسفله، مما تسبب في إصابات بجروح خطيرة لعدد من طاقمها.

وتظهر لقطات السفينة الشراعية التي تحمل اسم كواوتيموك، والتي بنيت في ثمانينيات القرن الماضي، لتدريب البحرية، والتي ترفع أعلاما مكسيكية، ومزينة بالأضواء، لحظة اصطدام صواريها بسطح الجسر، ما أسفر عن تحطمها تباعا.

Another angle of the insane boat crash at the Brooklyn bridge. pic.twitter.com/dZpx3tTOrJ May 18, 2025

وكانت السفينة في رحلة إبحار، على امتداد نهر إيست، لحظة اصطدامها بالجسر، وكان على متنها نحو 200 شخص، وجرى نقل عدد من المصابين على الرصيف القريب من النهر.

Another angle of the insane boat crash at the Brooklyn bridge. pic.twitter.com/dZpx3tTOrJ — The Post Millennial (@TPostMillennial) May 18, 2025

ووقع الحادث بسبب عدم مراعاة ارتفاع الصواري مع الجسر، فيما سادت حالة من الهلع بين السياح الذين تواجدوا على الرصيف البحري، المطل على الجسر، والذين تجمعوا لمشاهدة السفينة بشكلها المميز.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن عددا من أفراد الطاقم، سقطوا في الماء، وجرت عمليات إنقاذ من أجل انتشالهم.

وقال رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز، إنه كان من المقرر أن يزور القارب "المرموق" في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

Ship flying huge Mexican flag hit the Brooklyn Bridge!! pic.twitter.com/UszHMh0WTZ — 💥Hank💥 (@HankishTwitZone) May 18, 2025

يشار إلى أن كواوتيموك، سفينة تدريب شراعية تابعة للبحرية المكسيكية، سميت على اسم آخر ملوك إمبراطورية الآزتك، الذي تم القبض عليه وإعدامه من قبل الغزاة الإسبان في عام 1525.

والسفينة هي آخر واحدة، من 4 سفن، بنيت في حوض بناء السفن البحرية في بيلباو بإسبانيا، عام 1982 وفقا لتصميم سفينة مماثلة، تعود إلى عام 1930، بنتها شركة ألمانية.

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