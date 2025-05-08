أخبار الفن اليوم: طرح الإعلان التشويقي لفيلم "المشروع X".. نانسي عجرم وماجدة الرومي يساندان كارول سماحة في عزاء زوجها.. قائمة المسلسلات المنتظر عرضها قريبا

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم "المشروع X".

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أطلقت الشركة المنتجة الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم "المشروع X"، بطولة النجم كريم عبد العزيز والمخرج والمؤلف بيتر ميمي، بعد سلسلة من التعاون فى النجاحات السابقة في السينما والدراما.





يصادف يوم 8 مايو من كل عام الاحتفاء باليوم العالمي للحمار، وهي مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الحيوانات المخلصة التي لعبت دورًا محوريًا في حياة الإنسان على مر العصور.

حرص عدد كبير من نجوم لبنان علي مساندة الفنانة كارول سماحة في شدتها، بحضورهم العزاء الثاني لزوجها الراحل المنتج وليد مصطفي، الذي رحل عن عالمنا فجر السبت الماضي بعد صراع مع المرض.

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا علي مساندة كارول سماحة في العزاء الثاني لزوجها الراحل وليد مصطفى الذي رحل عن عالمنا فجر السبت الماضي، والمقام حاليا، وذلك بعد إقامة عزائه الأول في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

تفصلنا أيام قليلة على انطلاق عدد من الأعمال الدرامية الجديدة التي ستتوفر في الشهر الحالي على عدد من المنصات الرقمية وكذلك بعض القنوات التليفزيونية، ومن أبرز هذه المسلسلات التي تعرض قريبا.





تشهد الساحة الغنائية حاليًا توترًا واضحًا بين اثنين من أبرز نجوم موسيقى المهرجانات والراب، ويجز ومروان موسى، بعد تبادل حاد للتلميحات والاتهامات بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ترقّب واسع من الجمهور لمواجهة فنية مرتقبة.

ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية حفلًا فنيًّا مفتوحًا للجمهور بعنوان "ميكروفون 18"، يوم الخميس المقبل 15 مايو 2025 في تمام الساعة الـ 8 مساءً، بمقر بيت السناري الأثري في السيدة زينب، القاهرة.





ضمن فعاليات وزارة الثقافة، تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا بعنوان "فتاة الآرل" لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة سوليست الفيولينة الدكتور حسن شرارة وسوليست الأوبوا وسام أحمد وذلك في التاسعة مساء السبت ١٠ مايو على المسرح الكبير.

استقبل عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، النجم العالمى مينا مسعود خلال زيارته للمدينة اليوم، حضر اللقاء أحمد سامى رئيس لجنة مصر للأفلام بالمدينة.

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس، حفل توزيع جوائز مسابقتي "رواية اليافعين" في دورتها الثانية، و"التأليف المسرحي" في دورتها الأولى، وذلك يوم الثلاثاء ١٣ مايو ٢٠٢٥، في مسرح الهناجر بالأوبرا، الساعة السادسة مساءً، بحضور لجنتي تحكيم المسابقتبن.





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