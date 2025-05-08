القومي لثقافة الطفل ينظم حفل توزيع جوائز "الرواية لليافعين" و"التأليف المسرحي" الثلاثاء

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس، حفل توزيع جوائز مسابقتي "رواية اليافعين" في دورتها الثانية، و"التأليف المسرحي" في دورتها الأولى، وذلك يوم الثلاثاء ١٣ مايو ٢٠٢٥، في مسرح الهناجر بالأوبرا، الساعة السادسة مساءً، بحضور لجنتي تحكيم المسابقتبن.

وقد أعلن المركز القومي لثقافة الطفل عن أسماء الفائزين بالقائمة القصيرة في مسابقة رواية اليافعين مرتبة ترتيبًا أبجديًا؛ وهم: إبراهيم عمر محمد السمان عن رواية "حارس المعبد"، حنان إسماعيل محمد عن رواية "ما لم تقله فريدة"، حنان عبد القادر إسماعيل عن رواية "راندم في جزر الأحلام"، سالي عادل محمد أبو العلا عن رواية "آلة تحقيق الأحلام"، مصطفى السيد محمد الششتاوي عن رواية "دواء من الكوكب الأخضر"، هشام عبد المنعم عبد الحميد عباس عن رواية "مغامرات إنسال".



كما أعلن المركز القومي لثقافة الطفل عن أسماء الفائزين بالقائمة القصيرة في مسابقة "التأليف المسرحي" مرتبة ترتيبًا أبجديًا؛ وهم: إبراهيم الحسيني محمد علي عن مسرحية "متلازمة آدم"، أشرف حسن عبد الرحمن عن مسرحية "الفئران قادمون"، حنان إسماعيل محمد عن مسرحية "دموع البطة كاك"، عبد الهادي محمد عبد الهادي عن مسرحية "ثمن الظلال"، منتصر ثابت تادرس عيد عن مسرحية "المقاتل"، هاني مصطفى محمد قدري عن مسرحية "محكمة الحواديت".

وسوف يتمّ الإعلان عن الفائزين بالمركزين الأول والثاني بالحفل في كل مسابقة، وسوف يحصل كل منهما على جائزة مادية بجانب طباعة عمليهما، كما سيتم طباعة العمل الفائز بالمركز الثالث في المسابقتين.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة سوف يقوم بتسليم الجوائز للفائزين خلال الحفل.

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