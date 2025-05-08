في يومه العالمي، كيف ظهر الحمار في الأعمال الفنية؟

يصادف يوم 8 مايو من كل عام الاحتفاء باليوم العالمي للحمار، وهي مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الحيوانات المخلصة التي لعبت دورًا محوريًا في حياة الإنسان على مر العصور.

تأسيس جمعية الحمير المصرية

فالحمار لم يكن مجرد حيوان عمل في الزراعة والنقل، بل أصبح رمزًا للصبر والتحمل حتى أن صفاته تلك كانت سببا في إنشاء جمعية الحمير المصرية التي تأسست عام 1930 على يد المسرحي الرائد زكي طليمات.

ولقد جاءت الجمعية كرد فعل ثقافي ضد سلطات الاحتلال البريطاني التي دفعت الملك فؤاد لإغلاق معهد الفنون المسرحية الذي كان طليمات قد أسسه بهدف تمصير فن المسرح.

وضمت الجمعية العديد من المثقفين والفنانين البارزين مثل طه حسين وعباس العقاد، ونادية لطفي، ولم تكن الجمعية مجرد مشروع فكاهي أو طريف، بل كانت بمثابة مقاومة ثقافية في وجه الاحتلال، وبفضل جهود أعضائها أعيد فتح المعهد كما توجهت جهود الجمعية لأعمال الخير.

كانت جمعية الحمير المصرية تمنح أعضاءها ألقابًا فريدة تعكس التزامهم وجهودهم في خدمة أهداف الجمعية، منها لقب”الحرحور”، أي الجحش الصغير، وأحد الألقاب المميزة في الجمعية كان “حامل البردعة” أي الحمار الكبير وهو اللقب الأكثر تميزا، وكادت الجمعية أن تُغلق عام 1986 بعد وفاة آخر أعضائها المؤسسين وهو الراحل السيد بدير، إلا أن جهود وزير الصحة المصري الأسبق الدكتور محمود محفوظ أسهمت في استمرارها.

الحمار في السينما والأغاني

كما تم الاحتفاء بالحمار في العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الأغاني والمونولوجات، ومن أبرز هذه الأعمال الفنية التي احتفت بالحمار الدويتو الكوميدي الذي تم قدمته شويكار وفؤاد المهندس في فيلم “اقتلني من فضلك”، حيث تحول فؤاد المهندس إلى “حمار” في أحد المشاهد، وغنت له شويكار قائلة: “أنا قبل تغيير منظرك نسيت يا روحي أحذرك من جحشة حلوة تغيرك وتبات عينيا مدمعة”.

وفي فيلم “إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين”، غنى إسماعيل ياسين وهو يحلق لحمار في مشهد طريف: “خطابك كتير وقالولي.. تستاهل دريس على فولي.. من بين البهايم واحد بينهق وقول يا عزولي.. حبيبي أهو.. خطيبي أهو”.

وفي فيلم آمال قدمت شادية أغنية “شي يا حماري” التي تغنت فيها بحمارها وقالت: “قلبك أبيض ماشي في حالك، مالقيش طيبتك في الإنسان.. يعجبني طبعك وخصالك، تسوى عندي ألف حصان”، هذه الكلمات كانت تعبيرًا عن ارتباط شادية بحمارها، وتقديرها لطباعه.

أما فيلم “أربعة في مهمة رسمية” قد تضمن أغنية تغنى بها الراحل أحمد زكي يعدد فيها خصال الحمار وصفاته، حيث قال: “صبور حمال قسية”، معبرًا عن الصبر والتحمل الذي يتمتع به هذا الحيوان.

وأخيرًا، تبقى أغنية “بحبك يا حمار” لسعد الصغير من أشهر الأغاني التي تم توجيهها للحمار في السينما المصرية، والتي غناها في فيلم “عليا الطرب بالثلاثة” عام 2006.

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