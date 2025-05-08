النجم المصري العالمي مينا مسعود يزور مدينة الإنتاج الإعلامي ويشيد بإمكانياتها

استقبل عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، النجم العالمى مينا مسعود خلال زيارته للمدينة اليوم، حضر اللقاء أحمد سامى رئيس لجنة مصر للأفلام بالمدينة.

ورحب الجبالى بالنجم مينا مسعود بإعتباره أحد أبرز الوجوه المصرية الشابة فى السينما العالمية.

وخلال اللقاء استعرض الجبالى دور مدينة الإنتاج الإعلامى الهام، فى جذب شركات الإنتاج العالمية لتصوير أعمالها فى مصر، والدعم الكبير الذى تتلقاه من أجهزة الدولة المعنية فى هذا الإتجاه، لوضع مصر على خريطة السينما العالمية.

وفود السينما العالمية

وفى هذا الإطار أوضح أحمد سامى رئيس لجنة مصر للأفلام بالمدينة تقديم كافة التسهيلات الإدارية والجمركية لوفود السينما العالمية، التى ترغب فى تصوير أعمالها فى مصر، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين المدينة وكافة الاجهزة المعنية بالدولة لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات، وتقديم أفضل خدمة لشركات الإنتاج السينمائية العالمية، وبأفضل الأسعار الجاذبة لتصوير الأفلام العالمية فى مصر، وأضاف أن اللجنة قد أشرفت على تصوير أكثر من 70 عملًا منذ إنشائها حتى الآن للعديد من الجنسيات، وفى مختلف الاماكن السياحية والأثرية فى جمهورية مصر العربية.

وقد أعرب مسعود عن سعادته بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامى هذا الصرح الإعلامي الكبير، بما تملكه من إمكانيات تضاهى مثيلاتها فى العالم، مؤكدًا حرصه الدائم على إظهار انتمائه لأصوله المصرية، وإبراز هويته الثقافية المصرية التى يعتز بها كثيراَ كونه تربى فى بيت مصرى، ونشأ على حبه للأفلام المصرية والنجوم المصريين الكبار أمثال إسماعيل ياسين وعادل إمام والراحل نور الشريف، وكثيرًا من النجوم.

وكشف مينا عن رغبته واهتمامه الكبير فى العمل فى مصر لتوصيل صورة الفن المصرى للعالم، وخاصة وأن مصر تمتلك كافة الإمكانيات والمقومات إضافة إلى الأجيال الواعدة الصاعدة فى السينما المصرية وقدرتها على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأكد حرصه الكبيرعلى إظهار صورة مصر الحقيقية لدى صناع السينما فى العالم وما تتمتع به من توافر كافة عناصر الأمن والإستقرار.

وقام النجم مينا مسعود بعمل جولة بالمدينة للإطلاع على إمكانياتها الفنية والعلمية، حيث زار مركز التراث السمعى والبصرى بالمدينة ،والذى يتم من خلاله الحفاظ على الكنوز المصورة من الأفلام وحمايتها من التهالك، كما زار مناطق التصوير المفتوحة واطلع على الاستعدادات الجارية فى الفترة الحالية لاستقبال تصوير الأعمال الفنية.

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