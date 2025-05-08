حرب كلامية بين ويجز ومروان موسى بسبب فيديو كليب

تشهد الساحة الغنائية حاليًا توترًا واضحًا بين اثنين من أبرز نجوم موسيقى المهرجانات والراب، ويجز ومروان موسى، بعد تبادل حاد للتلميحات والاتهامات بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ترقّب واسع من الجمهور لمواجهة فنية مرتقبة.

بداية الأزمة جاءت مع طرح مروان موسى فيديو كليب جديدا بعنوان "بص يا كبير" منذ أيام، والذي لم يحقق نسب مشاهدات مرتفعة فور صدوره، إلا أن الأرقام قفزت بشكل لافت في اليوم التالي، ما أثار شكوك المتابعين حول احتمالية شراء مشاهدات. الأمر الذي دفع ويجز للتعليق عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) قائلًا: "بص يا كبير انت بتشتري فيوز"، في إشارة مباشرة لمروان موسى.

لم يتأخر الرد كثيرًا، إذ خرج مروان موسى في فيديو عبر خاصية "أستوري" على إنستجرام، مهاجمًا ويجز واتهمه بالغيرة والتركيز المفرط عليه، معتبرًا أن ذلك يعكس "نقصًا" في شخصية ويجز.

من جانبه، عاد ويجز ليرد بطريقة غير مباشرة عبر تغريدة أخرى قال فيها: "طب بتشتري فيوز ومن زمان كمان، تبقى أنت اللي ناقص في الشخصية وفيوز، بس علشان أنا كشفته قدام الناس زعل"، مما زاد من حدة التوتر بين النجمين.

الجمهور من جانبه لم يقف موقف المتفرج، إذ تسارعت التوقعات بأن تشهد الأيام القادمة "بيف" رابا رسميا بين الثنائي، يعيد أجواء التحدي والسجال الغنائي إلى الساحة كما حدث في تجارب سابقة محلية وعالمية.

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