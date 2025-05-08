الخميس 08 مايو 2025
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ثقافة وفنون

السيمفوني يعزف مؤلفات عالمية مع "فتاة الآرل" بالأوبرا

أوركسترا القاهرة
أوركسترا القاهرة السيمفوني، فيتو

ضمن فعاليات وزارة الثقافة، تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا بعنوان "فتاة الآرل" لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة سوليست الفيولينة الدكتور حسن شرارة وسوليست الأوبوا وسام أحمد وذلك في التاسعة مساء السبت ١٠ مايو على المسرح الكبير.

حفل فتاة الآرل 

و يتضمن البرنامج عددًا من الأعمال العالمية لكبار المؤلفين منها  كونشيرتو الفيولينة والأوركسترا الثالث لـ فولفجانج أماديوس موتسارت، ساعة الزهور للأوبوا والأوركسترا لـــ جان فرانسيه، متتابعة الآرليزيان الأولى والثانية ( فتاة الآرل ) التى تعد أحد أشهر أعمال المؤلف الفرنسى جورج بيزيه التى قدمها لأول مرة عام 1872 كموسيقى لمسرحية بنفس الإسم،كتبها ألفونس دوديه وتتكون من خمسة فصول تشمل رقصات شعبية فرنسية بمصاحبة الكورال وتتميز بثراء الألحان وقوتها التعبيرية. 

أوركسترا القاهرة السيمفوني 

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاورو،ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال إستضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى.

كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين  هذا إلى جانب القيام بجولات فنية ناجحة في جميع أرجاء العالم.

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