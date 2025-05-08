حرب الجبالي الأبرز، قائمة بأحدث المسلسلات المنتظر عرضها قريبا

تفصلنا أيام قليلة على انطلاق عدد من الأعمال الدرامية الجديدة التي ستتوفر في الشهر الحالي على عدد من المنصات الرقمية وكذلك بعض القنوات التليفزيونية، ومن أبرز هذه المسلسلات التي تعرض قريبا.

حرب الجبالي.. عودة بعد 3 سنوات من التأجيل

ينطلق عرض مسلسل “حرب الجبالي” للفنان أحمد رزق يوم الأحد 18 مايو على منصة شاهد وقناة MBC مصر وذلك بعد ثلاث سنوات من تأجيله رغم انتهاء تصويره عام 2022 في بيروت.

المسلسل من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم بينهم سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، وأحمد خالد صالح. وتدور أحداث العمل في حي شعبي، حيث تتصاعد الصراعات بين الخير والشر، ويتناول المسلسل قضايا الطمع والنزاع من أجل المال، في إطار درامي اجتماعي طويل من 50 حلقة.

“فرانكلين”.. لدانييلا رحمة ومحمد الأحمد

تطرح منصة نتفليكس يوم 15 مايو الجاري مسلسل “فرانكلين”، وهو عمل درامي قصير من ست حلقات فقط، يشارك في بطولته دانييلا رحمة، محمد الأحمد، طوني عيسى، فايز قزق، بيير داغر، ويوسف حداد.

وتدور أحداث العمل حول رجل محترف في تزوير العملات، يضطر للتعاون مع حبيبته السابقة لتزييف ورقة نقدية فئة 100 دولار بطريقة مثالية، في محاولة لإنقاذ حياة ابنته المريضة.

مسلسل “تحت الأرض (موسم حار)”

وتنطلق كذلك في 18 مايو أحداث مسلسل “تحت الأرض (موسم حار)” عبر منصة شاهد، بعدما سبق عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي على قناة أبوظبي.

تدور القصة في دمشق مطلع القرن العشرين، ضمن أجواء من الجريمة والصراع بين مجموعة من التجار.

المسلسل من تأليف شادي دويعر وسلطان العودة، ويضم في بطولته كوكبة من النجوم، أبرزهم سامر المصري، مكسيم خليل، روزينا لاذقاني، أحمد الأحمد، وفايز قزق.

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