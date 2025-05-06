الثلاثاء 06 مايو 2025
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ثقافة وفنون

طرح برومو تشويقي لمسلسل حرب الجبالي (فيديو)

حرب الجبالي، فيتو
حرب الجبالي، فيتو

 طرحت الشركة المنتجة لمسلسل حرب الجبالي إعلانا تشويقيا للعمل المقرر عرضه قريبا بعد سنوات من التأجيل.

وكشف الإعلان عن أن الأحداث تدور حول شخصية حرب الجبالي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، والذي يتعرض لإصابة في ذراعه بعد الطعن بسكين من قبل مجهولين وتبدو ملامح عداوة بينه وبين أحمد خالد صالح.

موعد بدء عرض مسلسل حرب الجبالي على منصة شاهد 

 وتعرض منصة شاهد قريبا مسلسل حرب للفنان أحمد رزق، في عرض أول وحصري عبر المنصة وكذلك تعرض قناة MBC المسلسل أيضا.

ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل حرب الجبالي على منصة شاهد يوم الأحد الموافق 18 مايو الجاري.

ويأتي عرض المسلسل حاليا بعد أن تم تأجيل عرضه لثلاثة سنوات، حيث تم الانتهاء من تصويره عام ٢٠٢٢.

ولم يعلم أبطال المسلسل السبب وراء تأجيل المسلسل، الذي تم تصوير أغلب مشاهده بالعاصمة اللبنانية بيروت.

 

مسلسل حرب الجبالي

 مسلسل "حرب الجبالى" يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم فى قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدى، نسرين أمين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمى، دنيا المصرى، صفوة وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

تدور أحداث مسلسل "حرب الجبالى" في إطار اجتماعي شعبي، داخل أحد الأحياء الشعبية، وتشهد الحلقات حدوث صراعات بين الأبطال من أجل إرساء قيمة في نهاية القصة، حيث نرى تصارع بين فكرتي الخير والشر وأيهما ينتصر في النهاية، كما تظهر بطلات العمل يجسدن الطمع والنزاع من أجل المال.

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