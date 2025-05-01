الخميس 01 مايو 2025
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ثقافة وفنون

2.5 مليون مشاهدة لأغنية الوعد لـ ويجز على يوتيوب (فيديو)

أغنية الوعد، فيتو
أغنية الوعد، فيتو

حققت أغنية “الوعد” لمغني الراب ويجز، مشاهدات مرتفعة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” منذ طرحها، حيث تواجدت الأغنية في قائمة تريند الموسيقى بالموقع. 

أغنية الوعد 

وبلغت مشاهدات الأغنية عبر الموقع 2.5 مليون مشاهدة، وهي من غناء وكلمات ويجز، مكس نادر سليمان، ماستر مروان سامي.

وتقول كلمات الأغنية: 

يجيلي يستلقّى الوعد

أسن لسان وأزفَّر كعب

لو على الونش أفرهد شعب

ملايين يا لقطة، أفرَّج شعب

يجيلي يستلقّى الوعد

أسن لسان وأزفَّر كعب

لو على الونش أفرهد شعب

ملايين يا لقطة، أفرَّج شعب

أبقى عملك الأسود

أما شروطنا تستوفى

‫‫تسمع حسّي تستموِت

‫‫ع الـ Repeat فـ تتوفى

كاظم بطشي وما تصلبطشي

عالفهم تبن وما طمرشي

جِبتلهم موز وما طمرشي

أخد فكرة وما قدَّرشي

في لقطة بتنزل رقابيهم

كفوفنا حامية، بنقفقهم

إكوام إكوام وبسَتِّفهم

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أغنية الوعد ويجز يوتيوب اغاني ويجز
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