الخميس 08 مايو 2025
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ثقافة وفنون

بيت السناري يستضيف حفل ميكروفون 18 للمواهب الفنية الخميس المقبل

حفل ميكروفون 18،
حفل ميكروفون 18، فيتو

ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية حفلًا فنيًّا مفتوحًا للجمهور بعنوان "ميكروفون 18"، يوم الخميس المقبل 15 مايو 2025 في تمام الساعة الـ 8 مساءً، بمقر بيت السناري الأثري في السيدة زينب، القاهرة.

يشارك في الحفل مجموعة من المواهب الشابة التي ستقدم مجموعة مختارة من الأغاني والقصائد والأشعار التي ستلامس قلوب الحاضرين بجمال الكلمات وعذوبة الألحان، منهم:

ويهدف هذا الحفل إلى نشر الوعي الثقافي وتشجيع المواهب الشابة، وتسليط الضوء على أهمية الفن والموسيقى في حياة الأفراد والمجتمع. كما يسعى إلى خلق حالة ثقافية إبداعية بين الشباب وتعزيز التواصل مع الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية المعروفة.

يُذكر أن فريق "ميكروفون" تأسس عام 2010، وهو تجمع فني وأدبي وثقافي للشباب الموهوبين، يعمل على اكتشاف المواهب وتقديم الفنون المختلفة.

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