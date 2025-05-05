مكتبة الإسكندرية تعرض أوبريت البروكة لسيد درويش نهاية مايو

نظمت مكتبة الإسكندرية، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، للإعلان عن تفاصيل عرض المسرحية الغنائية "أوبريت البروكة" لفنان الشعب سيد درويش.

مواعيد عرض أوبريت البروكة

وتعرض مكتبة الإسكندرية المسرحية الغنلئية “أوبريت البروكة " داخل المكتبة خلال يومي الخميس والجمعة 23-22 مايو الجارى،

وقال الموسيقار راجح داوود، المشرف على مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، إن هذا العمل يمثل أهمية تراثية كبيرة لأنه من الأعمال الخالدة للفنان الكبيرسيد درويش، مشيرًا إلى أن هذا العمل لم يقدم بشكل كامل في محافظة الإسكندرية من قبل.. وأضاف داوود أن الأوبريت يمثل إحياءً للتراث الموسيقى المنسى لدرويش، مشيرًا الى أنه سيعاد تقديم العمل برؤية حديثة، مع التركيزعلى الدراما الموسيقية،وبلهجة سكندرية، وتم الاستناد الى نسخة الأوبريت الأصلية التى قدمت أوائل القرن الماضى.



وقال الموسيقار ناير ناجي، قائد أوركسترا مكتبة الإسكندرية، إن إعادة توزيع الأعمال المصرية الموسيقية تنقل تراثنا من المحلية إلى جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن أعمال سيد درويش فريدة فى نوعها وتمثل مصر دائما في جميع المهرجانات العالمية.



من جانبه قال الدكتور محمد عبدالقادر، صاحب الرؤية الفنية للأوبريت، أستاذ بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، إن إحياء التراث في وجدان الشباب شئ مهم للغاية، مشددًا على أهمية إعادة تقديم الأعمال التراثية مثل أعمال سيد درويش فقد كان أول عرض لهذا الأوبريت عام 1921.

وأضاف عبدالقادر أن هذا الأوبريت تم عرضه على مدار أعوام مختلفة، مشيرًا إلى أنه تم تعديل بعض النقاط في الدراما الموسيقية لتتماشى مع العصر الحديث.

وأوضح أن أحداث العرض تدور حول قرية إيطالية، يعاني أميرها وعمدتها من الحظ السئ، وتحضر إليهم مساعدة ذات حظ كبير من البركة والحظ وتعيش في قصر الأمير ولكنها لا تستطيع أن تتزوج من شخص ذى حظ سئ، وبعد ذلك تهرب مع عمدة القرية ويعيشا الكثير من المغامرات وتنتصر قصة حبهم في نهاية العرض.

أوبريت البروكة لفنان الشعب سيد درويش



تُعد المسرحية الغنائية (أوبريت) البروكة إحدى أشهر المسرحيات الغنائية الكوميدية لفنان الشعب سيد درويش، وهي مأخوذة عن أوبريت "لا مسكوت" للموسيقي الفرنسي أدموند أودران، حيث قام بتعريب النص كل من محمود مراد ويوسف حلمي، وأعاد كتابة النص محمد عبد القادر.

حضر المؤتمر الصحفي، أعضاء العمل الفني وهم مهدي السيد (إخراج)، هاني عبد الناصر(باريتون)، يوسف طارق (ممثل)، ليديا لوتشانو (سوبرانو)، هاجر البديوي (سوبرانو)، محمد عبد القادر (تدريب ورؤية فنية)، محمد التركي وعبد العزيز سليمان (تينور)، وجدي الفوي (توزيع موسيقي)، عبد المنعم المصري (تصميم)، دنيا الدغيدي (تدريب الكورال).

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