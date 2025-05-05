أخبار مصر: تعليق جامعة الزقازيق على وفاة روان، عودة تشغيل مكاتب اشتراكات المترو، تفاصيل اغتصاب فتاة إسرائيلية على يد مدرب رياضة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

نعت جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية الطالبة روان ناصر بكلية العلوم والتي لقيت حتفها أمس إثر سقوطها من الطابق الرابع بالكلية وأعربت إدارة الجامعة عن تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة.

تعود مواعيد تشغيل مكاتب اشتراكات مترو الخط الثالث لمواعيدها الطبيعة غدا الثلاثاء وذلك بعد إجراء تعديلات على التشغيل اليوم الإثنين فقط.

أعلنت وزارة الصحة إطلاق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٥ و٦ مايو ٢٠٢٥ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل".

تستكمل اليوم الإثنين، مباريات الجولة الـ34 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يسمى بمسابقة دوري المحترفين بإقامة 5 مواجهات قوية.

تستأنف اليوم لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عقد اجتماعاتها لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

أفادت وسائل إعلام يمنية فجر اليوم الإثنين، بأن غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء.

تحفظت أجهزة البحث الجنائي على مدرس بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة الهرم للتحقيق معه حول اتهام لاعب سابق بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، له بتعديه على نجله وإصابته بكدمات داخل المدرسة، وتحرر محضر رسمي بقسم شرطة الهرم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تقيم أسرة القارئ الإذاعي الكبير المرحوم الشيخ محمد محمود الطبلاوي (نقيب القراء السابق) ختمة قرآنية إلى روحه الطاهرة اليوم الإثنين الموافق للخامس من مايو، حيث لقى ربه فى مثل هذا اليوم عام ٢٠٢٠م.

سجلت أسعار النفط تراجعا، بأكثر من دولارين للبرميل في مستهل التعاملات الآسيوية الإثنين، مع اتجاه تحالف أوبك+ لتسريع وتيرة زيادة الإنتاج.

اتهمت شابة إسرائيلية كانت قد أُسرت خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 على يد عناصر حركة حماس، مدربا رياضيا معروفا في إسرائيل، بالاعتداء عليها جنسيا بعد عودتها من الاحتجاز في غزة، وذلك في تصريحات أدلت بها لقناة "12" الإسرائيلية.

سجلت أسعار الأسمدة تباينًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلي، المقرر لها اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن نظيرته المكسيكية كلاوديا شينباوم رفضت اقتراحه بإرسال قوات من الجيش الأمريكي إلى المكسيك للمساعدة في إحباط تجارة المخدرات غير المشروعة "لأنها تخشى عصابات البلاد القوية.

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء بشأن تجديد الخطاب الدينى.

قاد شوقي غريب، المدير الفني المصري فريقه المريخ للفوز الثاني على التوالي بعد تغلبه على إنتر نواكشوط بنتيجة 2-0 في الدوري الموريتاني.

صدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المجتمع الدولي بتصريحات جديدة حول المفاوضات الروسية الأوكرانية، في حين فاجأ إيران على حدى بقرار يستهدف ملفها النووي بالكامل.

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النموذج الأول والثاني لمادة الرياضيات التطبيقية وذلك ضمن النماذج الاسترشادية الجديدة لامتحانات الثانوية العامة 2025، والتي تم إتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، غموض العثور على جثة فتاة ملقاة في الأرض الزراعية بقرية سنرو البحرية، وتوصلت التحريات إلى أن "سعاد. ح" مقيمة بعزبة علام التابعة لقرية فديمين بمركز سنورس، وترتبط بعلاقة عاطفية مع " جمعة. م " مقيم بعزبة يحيي التابعة للوحدة المحلية بقرية أبوكساه بمركز أبشواي، وتحولت العلاقة بينهما إلى علاقة آثمة، وفي الأخير اكتشفت الفتاة أنها حامل، فطلبت من العشيق الزواج إلا أنه تهرب منها أكثر من مرة، ومع إلحاحها عليه، هداه تفكيره للتخلص منها نهائيا

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا والدوري المصري وأبرزها مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي.

أعربت الأمم المتحدة، عن رفضها خطة إسرائيلية مقترحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أنها تتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، وقد تسهم في تفاقم الأوضاع الكارثية التي يعيشها المدنيون في القطاع.

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بإعادة تأهيل وافتتاح سجن ألكاتراز" الشهير الواقع على جزيرة في خليج سان فرانسيسكو، لإقامة أعتى المجرمين في الولايات المتحدة.

تحفظت قوات أمن القاهرة علي مدرسة بإحدى المدارس الخاصة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة متهمة بسب وقذف طفل وحرمانه من دخول دورة المياه مما عرض حياته للخطر، خاصة أنه مصاب بمرض السكر.

أفادت وسائل إعلام يمنية بأن القوات الأمريكية وجهت 29 غارة جوية على مواقع للحوثيين في 5 محافظات يمنية خلال الليلة.

وجه مركز تنسيق العمليات الإنسانية خطابا لـ منظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي حول قرار الحوثيين فرض حظر شامل للملاحة من وإلى المطارات الإسرائيلية.

كشفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي، المقرر لها اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.