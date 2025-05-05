ترامب يأمر بإعادة بناء وتأهيل سجن ألكاتراز

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بإعادة تأهيل وافتتاح سجن ألكاتراز" الشهير الواقع على جزيرة في خليج سان فرانسيسكو، لإقامة أعتى المجرمين في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "أصدرت اليوم توجيها لمصلحة السجون بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي بإعادة افتتاح سجن ألكاتراز بعد توسعته وإعادة بنائه بشكل جذري، ليكون مقرا لأكثر المجرمين وحشية وشراسة في أمريكا".

وأضاف ترامب أن إعادة افتتاح السجن ستمثل "رمزا للقانون والنظام والعدالة".

سجن ألكاتراز

يقع سجن "ألكاتراز" قبالة ساحل سان فرانسيسكو، وكان يدار كسجن اتحادي لما يقرب من 30 عاما قبل إغلاقه عام 1963. وهو يُدار حاليا كمتحف ووجهة سياحية تابعة لدائرة المتنزهات الوطنية.

صنف "ألكاتراز" معلما تاريخيا وطنيا عام 1986، ولكن "يمكن النظر في سحب تصنيف أي عقار كمعلم تاريخي وطني إما بناءً على طلب المالك أو بمبادرة من وزير الداخلية"، وفقا لدائرة المتنزهات الوطنية.

ولكن هناك معايير محددة فقط تجعل المعلم مؤهلا لفقدان هذا التصنيف، منها: "عدم استيفاء العقار لمعايير التصنيف؛ فقدان أو تدمير الصفات التي صُنف بناءً عليها في الأصل".

الجدير ذكره أن الفكرة قد طرحها بالفعل نجل الرئيس، دونالد ترامب الابن، بعد أيام من تنصيب والده لولاية ثانية وتوقيعه أمرا تنفيذيا بإرسال المهاجرين إلى خليج غوانتانامو في كوبا.

وكتب نجل الرئيس عبر موقع إكس: "هذه فكرة رائعة. ربما علينا إعادة فتح سجن ألكاتراز أيضا؟!".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.