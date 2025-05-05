تحفظت أجهزة البحث الجنائي على مدرس بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة الهرم للتحقيق معه حول اتهام لاعب سابق بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، له بتعديه على نجله وإصابته بكدمات داخل المدرسة، وتحرر محضر رسمي بقسم شرطة الهرم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية الجيزة قد تلقت بلاغا من لاعب الأهلي السابق حسام عاشور يتهم مدرسا بضرب ابنه في الهرم بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام وإصابته بكدمات، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بالتحفظ على المدرس.

القبض على المتهم بالجيزة

وعلى جانب آخر ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مدرس بتهمة هتك عرض طالبة بعد تجريدها من ملابسها بزعم معالجتها عقب إيهامها أنها تعاني من أعراض سحر في مدينة الشيخ زايد.

تلقى المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من محاسب، وبصحبته ابنته طالبة 18 سنة، يتهم مدرس بهتك عرض ابنته عقب إيهامها أنها تعاني من أعراض سحر و"ملبوسة" من الجن.

وأضاف والد الطالبة، أن المدرس ادعى قدرته على علاجها بالجلسات، وصدقت كلامه ليعالجها، فقام بتجريدها من ملابسها والتحرش بها وملامسة مواطن عفتها، وأنه كرر فعلته أكثر من مرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبس المدرس ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.