القوات الأمريكية تشن 29 غارة جوية على مواقع للحوثيين في 5 محافظات يمنية

أفادت وسائل إعلام يمنية بأن القوات الأمريكية وجهت 29 غارة جوية على مواقع للحوثيين في 5 محافظات يمنية خلال الليلة.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت غاراتها على الحوثيين في اليمن، حيث أفادت مصادر لفضائية “العربية”، باستهداف ميناء رأس عيسى وجزيرة كمران في الصليف بمحافظة الحديدة.

انفجارات عنيفة تهز صنعاء



كما قالت المصادر أمس الأحد، إن غارات أمريكية استهدفت مواقع حوثية في جنوب صنعاء.

وأضافت مصادر أن 3 غارات استهدفت مخازن أسلحة للحوثيين في معسكر السواد جنوبي صنعاء، وأن انفجارات عنيفة هزت العاصمة.

كذلك ذكرت المصادر أن 3 غارات أمريكية استهدفت مواقع للحوثيين في شرق مدينة صعدة.

وفي وقت سابق استهدفت 6 غارات أميركية معسكرات تدريب للحوثيين بمنطقة خميس بني سعد في محافظة المحويت شمال غربي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأسفر القصف عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين.

كذلك شنت المقاتلات الأمريكية 6 غارات على مواقع للحوثيين في مديرية بني مطر غرب صنعاء.

وبحسب إعلام حوثي، فإن 14 مصابا سقطوا في القصف الأمريكي على شارع الأربعين بالعاصمة صنعاء.

عشرات الهجمات



يذكر أنه منذ تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر 2023، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، معتبرين أنها تنقل بضائع إلى إسرائيل.

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