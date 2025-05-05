عنده السكر، التحفظ على مدرسة منعت طفلا من دخول الحمام بالقاهرة

تحفظت قوات أمن القاهرة علي مدرسة بإحدى المدارس الخاصة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة متهمة بسب وقذف طفل وحرمانه من دخول دورة المياه مما عرض حياته للخطر، خاصة أنه مصاب بمرض السكر.

وكان والد الطفل قد حرر محضرا ضد المدرسة يتهمها بالتعدي على نجله بالضرب بسبب طلبه منها الدخول إلى دورة المياه، مؤكدا أنه يعاني من مرض السكر الأمر الذي يجعله غير قادر على التحمل، وجار إحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وكانت قد تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا، يفيد بحضور أب رفقة ابنه إلى قسم شرطة حدائق القبة، وقيامه بتحرير محضر ضد مدرسة إنجليزي لتعديها على نجله بالضرب لطلبه منها الدخول إلى الحمام.

وقال الأب أمام رجال المباحث: “ابني يعاني من مرض السكر، وطلب من المدرسة دخول الحمام، وقامت باصطحابه بطريقة مهينة والتعدي عليه بالضرب، وعندما حاول موظف داخل المدرسة بمعاتبتها تعدت عليه بالسب والقذف”.

ولم يكتفي والد الطفل بتحرير محضر الشرطة، بل قام بنشر عدة فيديوهات على الفيس بوك يوثق فيه واقعة التعدي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.



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