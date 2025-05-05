الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بنسبة 100%، ترامب يفرض رسوما جمركية على إنتاج الأفلام السينمائية خارج أمريكا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

وأضاف في منشور على موقع "تروث سوشيال"، أن "هذا جهد منسق من دول أخرى، وبالتالي، يُشكل تهديدًا للأمن القومي".

وقال ترامب إنه فوض الممثل التجاري الأمريكي بالبدء في تطبيق الرسوم، "لأن صناعة السينما في الولايات المتحدة (تموت موتًا سريعًا جدًا)، بسبب المزايا التي تقدمها الدول الأخرى لجذب صانعي الأفلام وشركات السينما".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأفلام المنتجة الممثل التجاري الأمريكي صناعة السينما الأفلام وشركات السينما

مواد متعلقة

وول ستريت: ترامب يعلق قرار فرض رسوم جمركية جديدة

ترامب يعلن عن رسوم جمركية جديدة على الرقائق الإلكترونية

الاتحاد الأوروبي يقر أول رسوم جمركية انتقامية على الواردات الأمريكية

المفوضية الأوروبية تقترح فرض رسوم جمركية 25% على السلع الأمريكية من 16 مايو
ads

الأكثر قراءة

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تتراجع 4 جنيهات في سوق العبور

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 5 مايو 2025

ترامب يصدم أوكرانيا بشأن السلام ويفاجئ طهران بقرار تصعيدي

في الذكرى الخامسة لرحيله، "ختمة قرآنية" على روح الطبلاوي أمام قبره بسيدي عمر

العشق الممنوع وراء واقعة العثور على جثة فتاة مجهولة بالفيوم

مدرب شباب المغرب بعد التعادل مع نيجيريا: هذه بدايتنا الحقيقية في البطولة

خدرني ولا أتذكر شيئا، فتاة إسرائيلية تروي تفاصيل اغتصابها على يد مدرب رياضة

عنده السكر، التحفظ على مدرسة منعت طفلا من دخول الحمام بالقاهرة

خدمات

المزيد

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 5 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 5 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 5 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية