بنسبة 100%، ترامب يفرض رسوما جمركية على إنتاج الأفلام السينمائية خارج أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

وأضاف في منشور على موقع "تروث سوشيال"، أن "هذا جهد منسق من دول أخرى، وبالتالي، يُشكل تهديدًا للأمن القومي".

وقال ترامب إنه فوض الممثل التجاري الأمريكي بالبدء في تطبيق الرسوم، "لأن صناعة السينما في الولايات المتحدة (تموت موتًا سريعًا جدًا)، بسبب المزايا التي تقدمها الدول الأخرى لجذب صانعي الأفلام وشركات السينما".

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