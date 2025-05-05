أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر

نعت جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية الطالبة روان ناصر بكلية العلوم والتى لقيت حتفها أمس إثر سقوطها من الطابق الرابع بالكلية وأعربت إدارة الجامعة عن تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة.

جامعة الزقازيق تنعى الطالبة روان ناصر

ونشرت الجامعة بيان عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدمت فيه بأحر التعازي لأسرة الراحلة كما دعا البيان إلى المغفرة والرحمة لها، وطلب الصبر والسلوان لأفراد أسرتها.

مصرع طالبة الزقازيق،فيتو

تفاصيل وفاة طالبة كلية علوم الزقازيق

كانت غرفة عمليات إسعاف الشرقية قد تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول "روان. ن" 22 عاما طالبة في كلية العلوم بجامعة الزقازيق (جثة هامدة).

وتبين من التحريات الأولية إصابة الطالبة أودت بحياتها إثر سقوطها من الطابق الرابع في الكلية وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات لمعرفة كيفية حدوث الواقعة.

حادث مصرع طالبة الزقازيق وسر المكالمة الأخيرة،فيتو

تطورات جديدة في حادث مصرع طالبة الزقازيق وسر المكالمة الأخيرة

طلبت النيابة العامة الاستعلام من شركات المحمول عن المكالمات الصادرة والواردة لهاتف الفتاة روان الطالبة بكلية العلوم جامعة الزقازيق محافظة الشرقية والتى لقيت حتفها إثر سقوطها من الطابق الرابع بالكلية.

وسألت جهات التحقيق عدد من الشهود بحادث وفاة الطالبة والذين أكدوا أن المتوفية أجرت مكالمة هاتفية قبل سقوطها مباشرة من الطابق الرابع بالكلية، كما استدعت النيابة العامة أسرتها لسؤالهم عن أحوالها الاجتماعية وملابسات الأيام الأخيرة قبلَ وفاتها.

حادث مصرع طالبة الزقازيق وسر المكالمة الأخيرة،فيتو

وندبت النيابة العامة خبراءَ الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث بيانا لما فيه من آثار قد تسفر عن وضع تصور محدد لحدوث الواقعة وطلبت كذلك تحريات الشرطة حولها حيث تجري النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

مصرع طالبة الزقازيق،فيتو

وكانت النيابة انتهت من مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث للتأكد من سير الأحداث والوقوف على أي تفاصيل قد تساهم في تفسير ما حدث.

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